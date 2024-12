Kanzler vor Vertrauensvotum Scholz sieht Deutschland vor Richtungsentscheidung Stand: 16.12.2024 14:39 Uhr

Mit der Vertrauensfrage will Kanzler Scholz den Weg zur Neuwahl bereiten: Es brauche eine Grundsatzentscheidung über den künftigen Kurs Deutschlands, sagte er in der Bundestagsdebatte. Zugleich attackierte er die Union und Ex-Koalitionspartner FDP.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat seine Entscheidung, über die Vertrauensfrage den Weg für Neuwahlen zu ebnen, mit einer nötigen Grundsatzentscheidung über den künftigen Kurs Deutschlands gerechtfertigt.

Die nun anstehenden Entscheidungen über die Zukunft des Landes seien "so grundlegend, dass sie vom Souverän selbst getroffen werden" müssten, sagte Scholz im Bundestag.

"Bei dieser Wahl können dann die Bürgerinnen und Bürger den politischen Kurs unseres Landes vorgeben, darum geht es", sagte er vor den Abgeordneten. "Die Vertrauensfrage richte ich deshalb heute an die Wählerinnen und Wähler." Es gehe um die Kernfrage: "Trauen wir uns zu, als starkes Land kraftvoll in unsere Zukunft zu investieren?"

Als Herausforderungen nannte Scholz überfällige Zukunftsinvestitionen und die Sicherung des Wohlstands und die weitere Unterstützung der Ukraine und die Stärkung der Bundeswehr. Dies dürfe nicht zulasten von Ausgaben von Gesundheit und Pflege oder auf Kosten stabiler Renten gehen. Er plädiere dafür, "kraftvoll und entschlossen" die Herausforderungen anzugehen und nicht "kleinkrämerisch" oder "verzagt".

Attacken gegen die FDP: "Politik ist kein Spiel"

Scholz ging erneut hart mit dem ehemaligen Koalitionspartner FDP ins Gericht. "Politik ist kein Spiel. In eine Regierung einzutreten, dafür braucht es die nötige sittliche Reife", sagte er in der Begründung für seine Vertrauensfrage im Bundestag.

Scholz ergänzte: Wer in eine Regierung eintritt, der trägt Verantwortung für das ganze Land." Investitionen seien jetzt nötig. Diese Einsicht hätten nicht alle in der bisherigen Koalition geteilt. "Aber mit dieser Wirklichkeitsverweigerung muss Schluss sein."

Er habe die Uneinigkeit in der von ihm geführten Regierung nicht länger dulden können. "Wir schulden den Bürgern Anstand und Ernsthaftigkeit", rief Scholz. Der FDP warf er "Sabotage der eigenen Regierung" vor und ergänzte: "Die Wahrheit über dieses Schauspiel ist inzwischen ans Licht gekommen." Dies habe nicht nur dem Ansehen der Regierung geschadet, "sondern dem Ansehen der Demokratie insgesamt".

Der Kanzler warnte in seiner Rede im Bundestag zudem, dass bei der für den 23. Februar geplanten Wahl erstmals mehrere Parteien in den Bundestag gelangen könnten, die den Grundkonsens der Bundesrepublik ablehnten. Er appellierte an die Wähler: "Lassen Sie uns die Errungenschaften bewahren, die Deutschland stark und wohlhabend gemacht haben."

Mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl warnte er vor Rentenkürzungen durch CDU und CSU. Während seine Partei SPD sich für die Stabilisierung des Rentenniveaus einsetze, wollten Konservative die Rente nach 45 Beitragsjahren abschaffen, sagte Scholz. Das sei "hochgradig ungerecht".

Abstimmung über Vertrauensfrage am Nachmittag

Die Abstimmung über die Vertrauensfrage soll nach einer zweistündigen Debatte am Nachmittag namentlich erfolgen. Scholz muss das Votum verlieren, damit der Weg zu Neuwahlen frei wird. Das Ergebnis könnte gegen 16.00 Uhr vorliegen.

Die Union will geschlossen gegen Scholz stimmen, die FDP ihm jedenfalls nicht das Vertrauen aussprechen - ebenso die AfD. Ihre Chefin Alice Weidel sagte allerdings, drei Abgeordnete wollten für Scholz stimmen. Sie wollten damit ein Zeichen setzen, um sich gegen einen möglichen CDU-Kanzler Friedrich Merz wegen dessen Unterstützung für umfangreiche Waffenlieferungen an die Ukraine zu stellen. Die Grünen wollen sich enthalten.

Scholz hatte nach dem Bruch der Ampel-Koalition am 6. November angekündigt, über die Vertrauensfrage den Weg für Neuwahlen freizumachen. Er regiert nach dem Ausscheiden der FDP nur noch mit einer rot-grünen Minderheitskoalition. Als Termin für die vorgezogenen Bundestagswahlen ist mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der 23. Februar vereinbart.