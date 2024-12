Wie funktioniert eine namentliche Abstimmung?

Bei einer namentlichen Abstimmung im Bundestag wird festgehalten, wie sich die einzelnen Abgeordneten entscheiden. Das geht durch Stimmkarten, die in eine Wahlurne geworfen werden.Jede Abgeordnete und jeder Abgeordneter hat drei dieser Stimmkarten in verschiedenen Farben, die jeweils die Größe einer Kreditkarte haben. Darauf stehen der Name und die Fraktion oder Gruppe, zu der eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter gehört. Blaue Stimmkarten bedeuten "Ja", rote Karten sind ein "Nein", weiße Karten stehen für eine Enthaltung.Die Karten werden in eine Wahlurne geworfen. Sie werden dann von den Schriftführerinnen und Schriftführern des Bundestags gezählt. Das amtierende Sitzungspräsidium gibt dann im Plenum das Ergebnis bekannt, welches der Bundestag neben einer Namensliste auch auf seiner Seite im Internet veröffentlicht.