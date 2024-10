liveblog US-Wahlkampf ++ Biden gibt Stimme für Präsidentschaftswahl ab ++ Stand: 29.10.2024 01:00 Uhr

US-Präsident Joe Biden hat seine Stimme für die Präsidentschaftswahl abgegeben. Die Republikaner fordern die Blockade provisorischer Stimmzettel im hart umkämpften Staat Pennsylvania. Alle Entwicklungen zur US-Wahl im Liveblog.

Einem Bericht zufolge haben mehr als 200.000 Menschen das Abonnement der "Washington Post" gekündigt, seit die US-Zeitung letzte Woche ihre Entscheidung bekannt gab, keinen Präsidentschaftskandidaten zu unterstützen. Der Hörfunk-Verbund NPR meldete die Zahl unter Berufung auf "zwei Personen bei der Zeitung, die mit den internen Vorgängen vertraut sind".

Der Verlust von Abonnements in dieser Größenordnung wäre ein schwerer Schlag für ein Nachrichtenblatt, das bereits mit finanziellem Gegenwind zu kämpfen hat. Die Zeitung hatte im vergangenen Jahr mehr als 2,5 Millionen Abonnenten, die meisten davon digital, womit sie nach der New York Times und dem Wall Street Journal die drittgrößte Zeitung ist. Eine Sprecherin der Zeitung wollte den Bericht nicht kommentieren.

Die Redaktion der "Washington Post" hatte Berichten zufolge eine Unterstützung der Demokratin Kamala Harris vorbereitet, bevor sie am Freitag ankündigte, dass sie es den Lesern überlassen würde, sich selbst eine Meinung zu bilden. Der Zeitpunkt, weniger als zwei Wochen vor dem Wahltag, veranlasste Kritiker zu der Frage, ob sich der Eigentümer der Zeitung, Amazon-Gründer Jeff Bezos, darüber sorge, dass der Republikaner Donald Trump sich im Falle seies Wahlsieges an Bezos rächen könnte.

Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat aus Sicht seiner demokratischen Rivalin Kamala Harris keinerlei Verständnis für die Bedeutung von Gewerkschaften. "Er redet viel darüber, was ihm wichtig ist, aber bei den Themen, die speziell für die Gewerkschaften und die gewerkschaftliche Arbeit gut sind, war er furchtbar", sagte die 60-Jährige bei einem Treffen mit Gewerkschaftsmitgliedern.

Sie verwies darauf, wie Trump die Bundesbehörde National Labor Relations Board, die Arbeitsgesetze durchsetzt, mit Gewerkschaftsgegnern besetzte - ein Vorwurf, der Trump regelmäßig von Gewerkschaftsvertretern entgegengebracht wird.

Harris kritisierte Trump auch für dessen Lob für seinen Verbündeten Elon Musk, nachdem der Tech-Milliardär sich für die Entlassung streikender Arbeiter ausgesprochen hatte. "Sie sind hier, er ist es nicht", sagte ein Arbeiter zu Harris, nachdem sie ihre Kritik an Trump geäußert hatte. Gewerkschaftlich organisierte Arbeiter sind in einer Reihe von Swing States eine wichtige Wählergruppe.

Gut eine Woche vor dem Termin hat US-Präsident Joe Biden am Montag vorzeitig seine Stimme bei der Präsidentschaftswahl abgegeben, die über seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin im Amt entscheidet. Der 81-Jährige votierte in einem Wahllokal in der Ortschaft New Castle im Bundesstaat Delaware, nachdem er wie andere Bürger dort eine halbe Stunde lang Schlange gestanden hatte.

Eigentlich hätte er selbst auf dem Stimmzettel stehen sollen. Der Amtsinhaber war als Kandidat der Demokratischen Partei ins Präsidentschaftsrennen eingestiegen, hatte dann aber nach immer lauter werdenden Zweifeln an seiner Fitness am 21. Juli den Verzicht auf seine Kandidatur bekannt gegeben. An seiner Stelle stieg die amtierende Vizepräsidentin Kamala Harris ins Rennen um das Weiße Haus ein. Somit endet Bidens Amtszeit am 20. Januar 2025 mit der Vereidigung der Nachfolgerin oder des Nachfolgers.

Nachdem Harris den Rückstand Bidens in den Umfragen gegenüber dem republikanischen Kandidaten Donald Trump aufgeholt hatte, stagnierten die Zustimmungswerte bei einem Patt. Für den 5. November wird mit einem extrem knappen Ausgang der Wahl gerechnet. Bisher haben bereits mehr als 41 Millionen US-Bürger von der Möglichkeit der vorzeitigen Stimmabgabe Gebrauch gemacht, so dass eine sehr hohe Wahlbeteiligung zu erwarten ist.

Der Bezirksstaatsanwalt von Philadelphia geht juristisch gegen Tech-Milliardär und Trump-Unterstützer Elon Musk wegen seiner Millionen-Geschenke an Wähler vor. Staatsanwalt Larry Krasner reichte eine Klageschrift ein, in der Musk und seiner Organisation "America PAC" vorgeworfen wird, "eine illegale Lotterie" zu betreiben. Er forderte die sofortige Einstellung.

Musks Gewinnspiel verstoße gegen ein Gesetz von Pennsylvania, das verlangt, dass alle Lotterien im Bundesstaat staatlich reguliert werden, heißt es in dem Gerichtsdokument. Außerdem verstoße es gegen das Verbraucherschutzgesetz, da Musk weder eine vollständige Liste mit Lotterieregeln veröffentlicht noch dargelegt habe, wie er den Schutz der persönlichen Daten der Teilnehmer gewährleiste.

Musk hatte vor einigen Tagen angekündigt, bis zur Wahl täglich eine Million Dollar an einen registrierten Wähler in besonders hart umkämpften US-Bundesstaaten zu vergeben. Die ersten Millionen-Schecks übergab Musk in Pennsylvania. Der Bundesstaat könnte besonders wichtig sein, weil er 19 Wahlleute stellt. Für den Sieg bei der Präsidentenwahl in gut einer Woche braucht man 270 Stimmen von Wahlleuten. Die Aktion richtet sich an registrierte Wählerinnen und Wähler, die eine Petition unterzeichnen. Darin geht es um "die freie Meinungsäußerung und das Recht, Waffen zu tragen" - sie wurde von Musks Organisation "America PAC" ins Leben gerufen. Diese unterstützt den Wahlkampf des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump.

Nach Brandanschlägen auf Wahlurnen für die die vorzeitige Stimmabgabe in den US-Staaten Oregon und Washington hat die Polizei ein verdächtiges Fahrzeug identifiziert. Das Auto sei auf Bildern einer Überwachungskamera zu sehen, die an einer solchen Wahlurne in Portland in Oregon aufgenommen wurden, kurz bevor das Sicherheitspersonal ein Feuer in der Urne entdeckte, teilte die Polizei mit. Bei diesem Feuer wurden drei Stimmzettel beschädigt, während nach offiziellen Angaben bei einem Brand in einer Wahlurne im nahe gelegenen Vancouver im Staat Washington Hunderte Stimmzettel zerstört wurden.

Die Behörden erklärten, das Material der Brandsätze zeige, das beide Anschläge zusammenhingen. Außerdem gebe es eine Verbindung zu einem Anschlag auf eine weiter Wahlurne am 8. Oktober in Vancouver. Bei diesem wurden keine Wahlzettel zerstört.

Gut eine Woche vor den Wahlen in den USA haben die Republikaner beim Obersten Gericht einen Eilerlass über die Gültigkeit provisorischer Stimmzettel im hart umkämpften Staat Pennsylvania beantragt. Das Gericht solle sich in einen Streit um Stimmzettel einschalten, die von Wählern in Pennsylvania abgegeben wurden, deren Briefwahlstimmen abgelehnt wurden, weil sie nicht den technischen Verfahren des Landesgesetzes entsprachen, forderten die Republikaner. Das könnte dazu führen, dass Tausende Stimmen nicht gezählt werden.

Der Oberste Gerichtshof von Pennsylvania hatte zuvor mit vier zu drei Stimmen entschieden, dass die Wahlbehörden die vorläufigen Stimmzettel von Wählern zählen müssen, deren Briefwahlstimmen für ungültig erklärt worden sind, weil sie ohne die vorgeschriebenen Geheimhaltungsumschläge eintrafen.

Die Republikaner fordern, die Entscheidung des Gerichts in Pennsylvania auszusetzen oder, falls dies nicht möglich ist, die provisorischen Stimmzettel auszusondern und nicht in die offizielle Stimmauszählung aufzunehmen, solange der Rechtsstreit anhält.

In einer Woche wählen die USA einen neuen Präsidenten. Wird Kamala Harris die erste schwarze Präsidentin oder kehrt Donald Trump ins Weiße Haus zurück? Eine Woche vor der Wahl liegen beide Kandidaten in den Meinungsumfragen so eng beieinander, dass eine seriöse Prognose über den Wahlausgang unmöglich ist. Umso größer ist die Anpannung vor der Wahl weltweit. tagesschau.de begleitet die Tage vor dem Urnengang mit einem Liveblog.