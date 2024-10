US-Wahl 2024

US-Wahlkampf Musk verlost eine Million für eine Unterschrift Stand: 20.10.2024 10:21 Uhr

Mit viel Einsatz und viel Geld unterstützt Techmilliardär Musk den Trump-Wahlkampf. Nun will er Bürger belohnen, die seine Petition für Redefreiheit und das Recht, Waffen zu tragen, unterschreiben. Der erste Scheck ist schon übergeben.

Elon Musk will jeden Tag eine Million US-Dollar unter Bürgern verlosen, die seine Online-Petition zur Unterstützung der US-Verfassung unterzeichnen. Zumindest hat er das auf einer Wahlkampfveranstaltung für Donald Trump in Pennsylvania angekündigt. Das gelte bis zur Wahl im November, sagte Musk in Harrisburg.

Und die erste Million hat er auch schon übergeben. "Ich habe eine Überraschung für Sie", sagte der Techmilliardär auf der Veranstaltung und überreichte einen Scheck an einen Teilnehmer. Der Gewinner war ein Mann namens John Dreher, so das Veranstaltungspersonal. "Übrigens, John hatte keine Ahnung. Also, bitte sehr", sagte Musk, der von Forbes als reichster Mensch der Welt eingestuft wird, als er Dreher den Scheck übergab. Dreher selbst bezeichnete sich als großen Fan von Musk.

Musks Petition lautet wie folgt: "Der erste und zweite Verfassungszusatz garantieren die Redefreiheit und das Recht, Waffen zu tragen. Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich zur Unterstützung des ersten und zweiten Verfassungszusatzes."

Musk, der hinter dem Autohersteller Tesla und dem Raketen- und Satellitenunternehmen SpaceX steht, hat zunehmend republikanische Anliegen unterstützt und wurde in diesem Jahr zu einem ausgesprochenen Trump-Anhänger.

Wie erst aus vor kurzem veröffentlichten Dokumenten der US-Wahlkommission hervorgeht, spendete Musk innerhalb von nur drei Monaten rund 75 Millionen Dollar an eine politische Organisation, die Trump unterstützt.

Musk mit Wahlkampf-Soloauftritt für Trump

Erste Ende der Woche hatte Musk bei seinem seinem ersten Wahlkampf-Soloauftritt für Trump geworben. Bei dem Termin in der Aula der Ridley-Highschool in Folsom, einem Vorort von Philadelphia/Pennsylvania, rief er sein Publikum dazu auf, wählen zu gehen und von der Möglichkeit der vorzeitigen Stimmabgabe Gebrauch zu machen. Pennsylvania könnte für die Präsidentenwahl im November womöglich entscheidend sein.

Die Teilnehmer feierten ihn lautstark, als er sagte, die US-Verfassung müsse aufrechterhalten werden. "Das sind buchstäblich die Grundwerte, die Amerika zu dem gemacht haben, was es heute ist. Und jeder, der gegen diese Dinge ist, ist grundsätzlich antiamerikanisch und zum Teufel mit ihnen", sagte Musk.