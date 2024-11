liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet Luftangriff auf Kiew ++ Stand: 17.11.2024 05:30 Uhr

Kiew ist in der Nacht erneut von Russland aus der Luft angegriffen worden. Botschafter Lambsdorff hält Diskussionen über einen Waffenstillstand für verfrüht. Die Entwicklungen im Liveblog.

Nach Ansicht des deutschen Botschafters in Russland, Alexander Graf Lambsdorff, ist die Zeit für Verhandlungen mit Russland über demilitarisierte Zonen oder einen Waffenstillstand in der Ukraine noch nicht reif. "Jetzt gerade bombardiert Russland jeden Tag die Ukraine und wir sind deshalb leider noch nicht an dem Punkt, wo man das diskutieren kann", sagte Lambsdorff den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er wolle keine Diskussion darüber beginnen, ob es eines Tages eine Kontaktlinie, eine Waffenstillstandslinie oder eine demilitarisierte Zone geben solle. "Das mögen alles Details für spätere Verhandlungen sein", sagte der Botschafter.

Völlig klar sei aber, dass Europa eine Rolle bei der Suche nach einer Friedenslösung einnehmen werde. Es gehe auch um die Sicherheit in Europa und in Deutschland. "Das ist ein Krieg in Europa und an seiner Beendigung wird Europa mitwirken und die Ukraine dabei weiter unterstützen", sagte Lambsdorff.

Die Hauptstadt der Ukraine ist in der Nacht erneut angegriffen worden. Die Luftabwehreinheiten seien dabei, einen russischen Luftangriff auf Kiew abzuwehren, teilte die Militärverwaltung Kiews am frühen Morgen mit. Anwohner berichteten gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters von Explosionen, die sich anhörten, als seien Flugabwehreinheiten im Einsatz.

Auf ihrem Parteitag haben die Grünen Kritik an dem Telefonat zwischen Bundeskanzler Scholz und Kreml-Chef Putin geübt. Bei einem Besuch in der Ukraine hat Japans Außenminister dem Land weitere Hilfen zugesagt. Die Ereignisse vom Samstag zum Nachlesen.