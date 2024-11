liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ FDP erwägt "Taurus"-Abstimmung im Bundestag ++ Stand: 16.11.2024 08:45 Uhr

Die FDP zeigt sich offen für eine Abstimmung über die Lieferung von "Taurus"-Marschflugkörpern an die Ukraine noch vor der Neuwahl. Das russische Militär versucht, im Osten der Ukraine vorzurücken. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die Ukraine ist in der vergangenen Nacht nach eigenen Angaben mit 83 Drohnen von Russland angegriffen worden. Davon seien 53 abgefangen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Die anderen 30 Drohnen seien durch "aktive Gegenmaßnahmen" in verschiedenen Regionen der Ukraine verlorengegangen. Zu diesen Maßnahmen zählt unter anderem die sogenannte elektronische Kriegsführung, die zur Drohnenabwehr eingesetzt wird.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Im Osten der Ukraine hat das russische Militär erneut versucht, auf strategische wichtige Orte vorzurücken. Entlang der Front kam es gestern zu 170 Gefechten, wie der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte in seinem täglichen Lagebericht mitteilte. Die heftigsten Kämpfe meldete die Armee in den Regionen Kurachowe und Pokrowsk. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die russischen Truppen wollen ihre bisherigen Gebietseroberungen im Osten der Ukraine noch ausweiten. Ein Durchbruch bei Kurachowe oder Pokrowsk würde den russischen Einheiten den Weg ins Hinterland der ukrainischen Verteidigungslinien öffnen.

Noch vor der Neuwahl will FDP-Fraktionschef Christian Dürr womöglich einen Antrag über die Lieferung von "Taurus"-Marschflugkörpern an die Ukraine im Bundestag zur Abstimmung stellen. "Das wäre eine Möglichkeit. Und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn ich mir die Aussagen von Union und Grünen anschaue, dass so ein Antrag Erfolg haben könnte", sagte Dürr der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Wenn die Situation in der Ukraine dramatisch ist, dann braucht es ja nicht in erster Linie Geld", fuhr er fort.

In der inzwischen zerbrochenen Ampelkoalition gab es unterschiedliche Auffassungen zur Lieferung von "Taurus"-Marschflugkörpern an die Ukraine. Während Kanzler Scholz und überwiegend auch seine SPD diese strikt ablehnen, sind Teile der Grünen dafür. Auch die Union würde eine Lieferung befürworten und brachte Anträge dafür noch zu Zeiten der Ampel-Regierung bereits mehrfach in den Bundestag ein - allerdings vergeblich.

US-Präsident Joe Biden hat angesichts wachsender Besorgnis über Nordkoreas militärische Partnerschaft mit Russland die enge Zusammenarbeit seines Landes mit Südkorea und Japan gelobt. Er sei stolz darauf, wie das Bündnis der drei Länder "der gefährlichen und destabilisierenden Zusammenarbeit Nordkoreas mit Russland entgegenwirkt", sagte Biden in einem Gespräch mit Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol und Japans Premierminister Shigeru Ishiba am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec).

Tausende nordkoreanische Soldaten sind nach US-Angaben bei den Kämpfen in der russischen Grenzregion nahe Kursk gegen ukrainische Soldaten im Einsatz. Das das schwierige Sicherheitsumfeld erinnere an die Bedeutung der trilateralen Zusammenarbeit, sagte Yoon. Auch Japans Premierminister Ishiba bezeichnete die Allianz als unerlässlich. Biden trifft heute am Rande des Apec-Gipfels in Peru Chinas Staatschef Xi Jinping.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Grünen aufgefordert, sich weiterhin für militärische Hilfen für die Ukraine einzusetzen. Die EU prüft Hinweise, nach denen China Drohnen für Russland produzieren soll.