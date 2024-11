liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ UN besorgt über vermehrte Drohnenangriffe ++ Stand: 15.11.2024 13:11 Uhr

Die Vereinten Nationen sehen die zunehmende Zahl von russischen Drohnenangriffen auf die Ukraine mit großer Sorge. Kiew hat die Rückeroberung aller besetzten Gebiete im Land bekräftigt. Die Entwicklungen im Liveblog.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will mit einer Massenproduktion sogenannter Kamikaze-Drohnen die Aufrüstung seines Landes vorantreiben. Unterstützung könnte er dafür aus Russland bekommen, das im Krieg gegen die Ukraine Drohnen regelmäßig einsetzt.

Russland hat nach eigenen Angaben zahlreiche ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt. Laut dem Verteidigungsministerium wurden 51 Drohnen über den Regionen Krasnodar und Belgorod sowie über der von Russland annektierten Krim und dem Asowschen Meer zerstört. Eines der Ziele soll unbestätigten Berichten zufolge der über 300 Kilometer von der russisch-ukrainischen Frontlinie entfernte Militärflughafen Krymsk in der südrussischen Region Krasnodar gewesen sein.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die UN haben seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine 2.134 militärische Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen erfasst. Dabei seien mindestens 197 Menschen getötet worden, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit.

Die russische Armee greift in der Ukraine nach UN-Angaben zunehmend die Bevölkerung und zivile Energieinfrastruktur mit Drohnen an. Der humanitäre UN-Koordinator im Land, Matthias Schmale, warnte vor einem möglichen "Kipppunkt", der neue Massenfluchtbewegungen auslösen könnte. Schmale bezeichnete die Drohnenangriffe auch als "psychologischen Terror". Menschen berichteten davon, wie Drohnen sie in den Straßen verfolgten.

Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow hat das Ziel der Rückeroberung aller von Russland besetzten Gebiete bekräftigt. Behauptungen, die Ukraine würde ihren Fokus im Krieg verschieben und Sicherheit über Gebietsansprüche stellen, seien falsch.

Karte der Ukraine und Russlands, hell schraffiert: von Russland besetzte Gebiete

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban dringt auf eine Überprüfung von EU-Sanktionen gegen Russland, um in Europa die Preise für Strom und Gas zu verringern. Die Energiepreise müssten unbedingt gesenkt werden, damit die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen gesichert werden könne, sagte er. US-Unternehmen zahlten für Gas und Strom nur ein Viertel dessen, was für ihre europäischen Konkurrenten fällig werde.

In Russland ist ein 16-Jähriger wegen "versuchter Sabotage" auf "Anweisung ukrainischer Geheimdienste" festgenommen worden. Er sei in der zentralrussischen Region Kirow festgenommen worden, nachdem er versucht habe, zwei Schaltschränke für Signale und die "automatische Blockierung der Hauptgleise" der transsibirischen Eisenbahn in Brand zu setzen, teilten russische Ermittlungsbehörden mit.

Bei der Festnahme seien Textnachrichten mit Agenten des ukrainischen Geheimdienstes gefunden worden. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti gab der 16-Jährige die Tat zu, für die ihm 25.000 Rubel (rund 2.360 Euro) versprochen worden seien.

Bei einem schweren russischen Angriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa ist ukrainischen Angaben zufolge eine Frau getötet worden. Zehn weitere Menschen seien verletzt worden, erklärte der staatliche ukrainische Notdienst. Bei dem Angriff seien Wohngebäude, das Heizungssystem, Kirchen und Bildungseinrichtungen beschädigt worden, teilte Odessas Bürgermeister Hennadij Truchanow auf Telegram mit.

Demnach waren mehr als 40.000 Menschen sowie medizinische und soziale Einrichtungen ohne Heizung. Truchanow sprach von einem "massiven kombinierten feindlichen Angriff".