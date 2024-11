liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Augenzeugen: Explosionen nach Angriff in Kiew ++ Stand: 03.11.2024 06:13 Uhr

In Kiew hat es in der Nacht immer wieder Luftangriffsalarm gegeben, am Morgen waren Explosionen zu hören. Der ukrainische Armeechef Syrsky erklärte, die Ukraine widersetze sich einer der heftigsten russischen Angriffe seit 2022. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew, ein hochrangiger Sicherheitsbeamter, sagte, die US-Präsidentschaftswahl am Dienstag werde für Moskau nichts ändern. „Die Wahlen werden für Russland nichts ändern, da die Positionen der Kandidaten den parteiübergreifenden Konsens darüber widerspiegeln, dass unser Land besiegt werden muss“, schrieb Medwedew in der Messaging-App Telegram.

Russische Verteidigungseinheiten haben in der Nacht 19 ukrainische Drohnen zerstört, teilte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Sechzehn der Drohnen seien über der südlichen Region Rostow abgeschossen worden, während die übrigen über den an die Ukraine grenzenden Regionen Belgorod und Brjansk abgefangen worden seien, teilte das Ministerium über die Nachrichten-App Telegram mit.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew waren am frühen Sonntag Explosionen zu hören, und aus Wohngebäuden stieg Rauch auf, wie Zeugen der Nachrichtenagentur Reuters berichteten. Kiew, die umliegende Region, und der größte Teil der Ostukraine waren die meiste Zeit der Nacht über zeitweise unter Luftangriffsalarm, wie das ukrainische Militär in sozialen Medien mitteilte.

Nach Angaben des ukrainischen Armeechefs Oleksandr Syrsky widersetzt sich die Ukraine derzeit einer der heftigsten russischen Angriffswellen seit 2022. "Die Streitkräfte der Ukraine halten eine der stärksten russischen Offensiven davon ab, eine großangelegte Invasion zu starten", schrieb Syrskyi auf Telegram.

Der ukrainische Ombudsmann für Menschenrechte, Dmytro Lubinets, fordert Russland auf, eine Liste der zum Austausch bereiten ukrainischen Kriegsgefangenen vorzulegen. Kiew reagiert damit auf die Anschuldigung Moskaus, den Austauschprozess zu behindern. "Ich möchte eine Liste der ukrainischen Kriegsgefangenen, die Russland bereit ist, unverzüglich herauszugeben", schreibt Lubinets auf seinem Telegram-Kanal. "Wir sind immer bereit, Kriegsgefangene auszutauschen."