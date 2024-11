liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Verletzte durch Drohnenangriffe auf Kiew ++ Stand: 02.11.2024 12:32 Uhr

Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit Drohnen angegriffen, es gibt mindestens zwei Verletzte. Nordkoreanische Soldaten sind laut Präsident Selenskyj bereits in der Nähe der ukrainischen Grenze. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Nach dem gestrigen russischen Raketenangriff auf eine Polizeistation in Charkiw im Osten der Ukraine ist die Zahl der Verletzten auf 46 gestiegen. Am Abend war noch von 30 Verletzten die Rede. Nach Behördenangaben wurden 36 Polizisten, ein Sanitäter und neun Zivilisten verletzt. Ein Mensch kam ums Leben. Nach ersten Ermittlungen war die Polizeidienststelle von mindestens zwei Raketen getroffen worden.

Charkiw war in den vergangenen Monaten immer wieder Ziel russischer Luft- oder Raketenangriffe. Ziel dieser oft wahllos wirkenden Angriffe ist es nach Meinung von Experten auch, die ukrainische Zivilbevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen, damit sie Druck auf die Führung des Landes ausübt, den Krieg zu beenden.

Russische Streitkräfte haben nach eigenen Angaben zwei Siedlungen in der Ostukraine eingenommen. Das berichten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Sie nannten die Siedlungen Kurachiwka und Pershotravneve.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert von den Verbündeten der Ukraine Maßnahmen gegen die Präsenz nordkoreanischer Truppen in Russland. In einem Video sagte der Präsident, Nordkorea habe Fortschritte bei seinen militärischen Fähigkeiten, der Entwicklung von Raketen und der Waffenproduktion gemacht. "Tausende von Soldaten aus Nordkorea befinden sich in der Nähe der ukrainischen Grenze. Die Ukrainer werden gezwungen sein, sich gegen sie zu verteidigen. Und die Welt wird wieder zusehen", so Selenskyj.

"Wir können alle Orte sehen, wo sich diese nordkoreanischen Soldaten aufhalten, jedes Lager", sagte er in seiner allabendlichen Videoansprache. "Wir könnten vorab zuschlagen, wenn wir denn die Möglichkeit und Reichweite hätten." Aber Kiews westliche Verbündete hätten nicht die nötigen Langstreckenwaffen geliefert, um sie anzugreifen, fügte er hinzu.

Bei einem nächtlichen Drohnenangriff der russischen Armee auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens zwei Menschen verletzt worden. Trümmer abgeschossener Drohnen seien in sechs Stadtbezirken eingeschlagen und hätten Häuser beschädigt, teilt der Chef der Militärverwaltung von Kiew mit. Mehrere Brände seien gelöscht worden, auch mehrere Autos wurden beschädigt.

Die Menschen in der Millionenstadt hätten insgesamt mehr als fünf Stunden in der Nacht bis zum Morgen Luftalarm gehabt. In der Stadt und der Umgebung waren Explosionen zu hören. Gleichzeitig erklärte das ukrainische Militär, man habe mindestens 39 russische Drohnen in der Nacht zerstört.

