liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russland meldet Drohnen-Abschuss ++ Stand: 13.10.2024 08:30 Uhr

Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht 13 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört. Die Ukraine meldet russische Angriffe mit Dutzenden Drohnen und vier Raketen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Russland meldet nächtlichen Drohnen-Abschuss

NATO-Verbündeter Litauen wählt neues Parlament

Russland hat die Ukraine in der Nacht mit 68 Drohnen und vier Raketen angegriffen, wie die ukrainische Luftwaffe mitteilte. Die Luftabwehr habe 31 der Drohnen in Regionen an der russischen Grenze und um Kiew abgeschossen, 36 weitere seien vermutlich durch elektronische Störsender gestoppt worden.

Zudem habe Russland zwei ballistische und zwei Luftlenkraketen auf ukrainische Gebiete abgefeuert, so die Luftwaffe. Zu möglichen Schäden haben sich die ukrainischen Behörden noch nicht geäußert.

Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht 13 ukrainische Drohnen über drei Grenzregionen abgeschossen. Die Luftabwehr habe jeweils sechs Drohnen über den russischen Regionen Belgorod und Kursk sowie eine Drohne wurde über der Region Brjansk zerstört, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.

In Litauen hat die erste Runde der Parlamentswahl begonnen. Umfragen zufolge könnte es einen Machtwechsel geben. Das NATO-Mitglied grenzt an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad und Moskaus Kriegsverbündeten Belarus und ist deshalb für das Bündnis von strategischer Bedeutung.

Die Ukraine erhofft sich nach der Vorstellung ihres "Siegesplans" rasche Zusagen des Westens für die geforderte Militärhilfe. Laut Präsident Selenskyj gelingt es der Armee, ihre Stellungen in Kursk zu halten.