Medienberichte Biden will Besuch offenbar am Freitag nachholen Stand: 13.10.2024 13:21 Uhr

Wegen des Hurrikans "Milton" hatte US-Präsident Biden seine geplante Deutschland-Reise in der vergangenen Woche abgesagt. Berichten zufolge will er sie aber schon am Freitag nachholen.

US-Präsident Joe Biden will seinen abgesagten Deutschland-Besuch kommenden Freitag nachholen. Das melden die Nachrichtenagentur Reuters aus Regierungskreisen und der Spiegel.

Geplant sei statt des Staatsbesuchs nun ein deutlich abgespeckter Arbeitsbesuch. Auch das ursprünglich angedachte Ramstein-Treffen westlicher Staats- und Regierungschefs zur Unterstützung der Ukraine solle angesichts der kürzlichen Europa-Tour des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht nachgeholt werden.

Zuvor hatte der "Spiegel" über den Nachholtermin berichtet. Demnach laufen hinter den Kulissen bei Bundesregierung und den Sicherheitsbehörden bereits die Planungen für den Besuch in Berlin.

Absage wegen Hurrikans

Wegen des Hurrikans "Milton", der sich in der vergangenen Woche über Florida hinwegfegte, hatte Biden seinen Besuch in Deutschland verschoben. "Angesichts der vorhergesagten Route und der Stärke des Hurrikans" werde der Präsident seine Reise nach Deutschland und Angola verschieben und sich darum kümmern, die Vorbereitungen auf den Sturm zu überwachen, hieß es in einer Erklärung des Weißen Hauses in Washington.

Biden war zuvor wegen seines Umgangs mit Hurrikan "Helene" unter Druck geraten. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hatte dem Demokraten und dessen Vize Kamala Harris vorgeworfen, nicht genug für die Sturmopfer zu tun.

Es wäre der erste bilaterale Besuch Bidens in Deutschland in seiner knapp vierjährigen Amtszeit gewesen. In Berlin waren unter anderem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz (SPD) geplant.