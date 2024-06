liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj: Gut 100 Teilnehmer bei Schweizer Konferenz ++ Stand: 02.06.2024 09:42 Uhr

Laut Ukraines Präsident Selenskyj nehmen mehr als 100 Länder und Organisationen an der Friedenskonferenz in der Schweiz teil. Die ukrainische Flugabwehr hat in der Nacht erneut 24 russische Drohnen abgeschossen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat um die Teilnahme asiatischer Länder an der Friedenskonferenz in der Schweiz geworben. "Wir zählen fest darauf, dass Sie diesen Gipfel unterstützen", sagte Selenskyj in Singapur in seiner Rede beim Sicherheitsforum Shangri-La-Dialog an die Staaten in der Region gerichtet. Die Ukraine setzt darauf, dass an der Friedenskonferenz am 15. und 16. Juni in der Schweiz möglichst viele Länder weltweit teilnehmen. Erneut warf Selenskyj Russland Versuche vor, das Zustandekommen und den Erfolg des Gipfels zu stören. Es gebe auch Informationen, dass einige Länder bereits damit begonnen hätten, Russland bei den Störversuchen zu helfen.

Der ehemalige Schachweltmeister Garri Kasparow wird möglicherweise wegen Verstoßes gegen das Gesetz des Kremls über „ausländische Agenten“ angeklagt, berichtete die Nachrichtenagentur Tass. Kasparow war vor einem Jahrzehnt aus Angst vor Verfolgung aus Russland geflohen. Dem Kreml-Kritiker könnten bis zu zwei Jahre Gefängnis oder eine Geldstrafe drohen, wenn ein Verfahren eingeleitet wird, sagten ungenannte Strafverfolgungsbeamte. Russland hat Kasparow auf die Liste der "ausländischen Agenten" gesetzt kurz nachdem der Angriff auf die Ukraine gestartet hatte. Als "ausländische Agenten" werden unter Staatspräsident Wladimir Putin Oppositionelle, Journalisten oder Menschenrechtsaktivisten bezeichnet, die öffentlich Kritik an seiner Politik äußern.

Der 1963 in der damaligen sowjetischen Republik Aserbaidschan geborene Kasparow war einer der größten Schachspieler aller Zeiten, bevor er zum erbitterten Gegner von Staatschef Wladimir Putin wurde. 2013 verließ er Russland und ging in die USA, von wo aus er weiterhin die russische Führung und die Militäroffensive in der Ukraine kritisiert.

Die ukrainische Flugabwehr hat nach Angaben der Luftwaffe 24 von 25 Angriffsdrohnen zerstört, die Russland in der Nacht auf den Weg gebracht habe. Zudem habe Russland einen Iskander-K-Marschflugkörper in Richtung der ukrainischen Region Charkiw und eine Flugabwehr-Lenkwaffe eingesetzt. Was mit diesen passierte, wurde nicht mitgeteilt.

Dem chinesischen Verteidigungsminister Dong Jun zufolge achtet sein Land darauf, weder Russland noch die Ukraine zu unterstützen. "In der Ukraine-Krise hat China die Friedensgespräche mit einer verantwortungsvollen Haltung gefördert", sagt Dong in einer Rede beim Shangri-La-Dialog. Man habe niemals Waffen an eine der Konfliktparteien geliefert und strenge Kontrollen für die Ausfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck eingeführt. Sogenannte Dual-Use-Güter können sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erklärt, dass bisher 106 Länder und Organisationen ihre Teilnahme an einem Gipfeltreffen in der Schweiz Mitte Juni zugesagt hätten. Auf der Konferenz sollen Optionen für einen Frieden in dem gut zwei Jahre andauernden Krieg diskutiert werden. Er sprach am letzten Tag des Shangri-La-Dialogs in Singapur, einer Sicherheitskonferenz, an der Staatsoberhäupter und Regierungschefs aus 55 Ländern teilnehmen.

Dort warb Selenskyj auch erneut bei verschiedenen Staatsoberhäuptern für die Unterstützung der Sicherheit in der Ukraine. Auf X sagte er, er habe sich mit dem indonesischen Präsidenten Prabowo Subianto, einer Delegation des US-Kongresses und dem Präsidenten von Timor-Leste, Jose Ramos-Horta, getroffen. "Russland will den Krieg nicht beenden. Deshalb müssen wir mit der ganzen Welt zusammenarbeiten, um dem Frieden näher zu kommen", so der ukrainische Präsident. Selenskyj kam am Rande der Konferenz auch mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zusammen, um die aktuelle Lage auf dem Schlachtfeld in der Ukraine erörtern.

