Krieg gegen die Ukraine ++ Ukrainische Stromversorgung angegriffen ++ Stand: 01.06.2024 07:45 Uhr

In der Nacht soll es erneut massive russische Angriffe auf das ukrainische Stromnetz gegeben haben. Südkorea hat Beweise für nordkoreanische Waffenlieferungen an Russland. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die russische Armee hat offenbar erneut die Energieinfrastruktur der Ukraine bombardiert. Es habe Raketen- und Drohnenangriffe in fünf Regionen gegeben, teilte der Energiekonzern Urkenergo mit.

Das größte private Energieunternehmen, DTEK, teilte mit, dass zwei Wärmekraftwerke getroffen worden seien. Es habe erhebliche Schäden gegeben.

Nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte wurden 35 von 53 russischen Raketen und 46 von 47 Drohnen zerstört.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die Ukraine erhöht in Folge der massiven russischen Angriffe die Strompreise deutlich - um mehr als 60 Prozent. "Das Ziel ist es, nicht ohne Strom zu bleiben und das System aufrechtzuerhalten", begründete Energieminister Herman Haluschtschenko die Maßnahme.

Es seien erhebliche Mittel für die Reparaturarbeiten in beschädigten Kraftwerken, Umspannwerken und an Hochspannungsleitungen nötig. "Leider ist klar, dass der Beschuss von Energieobjekten durch den Feind fortgesetzt werden wird und wir müssen alle möglichen Ressourcen einsetzen", so der Minister.

Es ist die zweite massive Strompreiserhöhung für die Ukrainer seit Kriegsbeginn. Umgerechnet müssen damit ab heute knapp zehn Cent für die Kilowattstunde bezahlt werden.

Nach Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministers Shin Won-sik gibt es weitere Beweise für nordkoreanische Waffenlieferungen an Russland. Die Waffen würden im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt. Details nannte er nicht.

"Die militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea verschärft die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel und wirkt sich auch auf das Schlachtfeld in Europa aus", sagte Shin bei dem Verteidigungsforum Shangri-La-Dialog in Singapur.

Die Ukraine hat mit Schweden, Island und Norwegen weitere Sicherheitsabkommen unterzeichnet. NATO-Generalsekretär Stoltenberg fordert jährlich 40 Milliarden Euro für die Ukraine.