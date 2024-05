liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Drei Tote bei russischem Angriff auf Charkiw ++ Stand: 31.05.2024 05:08 Uhr

Bei russischen Angriffen auf Charkiw sind drei Menschen getötet worden. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann plädiert dafür, der Ukraine den Einsatz westlicher Waffen gegen militärische Ziele in Russland zu erlauben. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Russland setzt laut einer Trümmeranalyse des US-Militärs nordkoreanische Raketen in der Ukraine ein. "Die Analyse bestätigt, dass Russland in seinem Krieg gegen die Ukraine in Nordkorea hergestellte ballistische Raketen eingesetzt hat. Nordkoreanische Raketentrümmer wurden in der gesamten Ukraine gefunden", schreibt die Defense Intelligence Agency (DIA) in einer Erklärung.

Chinas Unterstützung für Russland bedroht laut Ansichten der USA die europäische Sicherheit. Die USA, ihre G7-Partner und andere EU- und NATO-Länder seien der Meinung, dass Chinas Unterstützung für Russland "nicht nur die ukrainische, sondern auch die europäische Sicherheit bedroht", sagte der stellvertretende Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, auf einer Pressekonferenz in Washington. Washington hatte die Führung Pekings einen Tag zuvor beschuldigt, Russlands Krieg in der Ukraine zu unterstützen. Sie drohten China mit weiteren westlichen Sanktionen. "Wenn China seine Unterstützung für die russische Rüstungsindustrie nicht einschränkt, sind die USA bereit, weitere Schritte zu unternehmen", so Patel.

Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann plädiert dafür, der Ukraine das Angreifen von Stellungen in Russland mit von Verbündeten gelieferten Waffen zu erlauben. "Die Ukraine sollte die russischen Raketen nicht nur auf eigenem Gebiet abwehren dürfen, sondern bereits den Abschuss verhindern können - auch mit den von uns gelieferten Waffen", sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Es ist bekannt, wo diese Abschussrampen stehen, die täglich die Ukraine unter Feuer setzten und Menschen umbringen", fügte sie hinzu.

Auch der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid möchte der Ukraine den Einsatz westlicher Waffen gegen militärische Ziele in Russland erlauben. "Es macht Sinn, diese Beschränkung für Ziele auf russischem Gebiet aufzuheben", sagte der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Das müssen die NATO-Verbündeten aber gemeinsam beschließen.

Bei russischen Angriffen auf die Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine sind nach Angaben des örtlichen Gouverneurs drei Menschen getötet worden. 16 weitere Menschen seien verletzt worden, erklärte Regionalgouverneur Oleh Sinehubow im Onlinedienst Telegram. Er warf Russland vor, erneut eine Taktik des doppelten Angriff verfolgt zu haben, obwohl Ärzte, Rettungs- und Sicherheitskräfte bereits vor Ort gewesen seien. Unter den Verletzten sei auch ein Notarzt.

Sinehubow teilte weiter mit, dass nach ersten Informationen zwei S-300-Raketen abgefeuert worden seien. Diese hätten "ausschließlich zivile Infrastrukturen" zum Ziel gehabt.

Nach Informationen aus US-Regierungskreisen hat US-Präsident Biden der Ukraine erlaubt, US-Waffen gegen russische Ziele nahe Charkiw einzusetzen. In der Ukraine ist laut der Weltbank die Zahl der in Armut lebenden Menschen um 1,8 Millionen gestiegen. Alle Entwicklungen im Liveblog zum Nachlesen.