Krieg in der Ukraine ++ Zehn russische Drohnen zerstört ++ Stand: 14.04.2024 09:23 Uhr

Die Ukraine hat nach Angaben ihrer Luftwaffe zehn russische Drohnen abgefangen. Die Zahl der Todesopfer beim ukrainischen Angriff in Tokmak ist nach russischen Angaben auf 16 gestiegen. Alle Entwicklungen im Überblick.

Die Zahl der Toten in dem von Russland kontrollierten Ort Tokmak im Süden der Ukraine ist nach Angaben der dortigen Behörden auf 16 gestiegen. Der Ort war nach Angaben der von Russland eingesetzten Behörden am Freitag vom ukrainischen Militär beschossen worden. 20 Menschen seien dabei auch verletzt worden. Zwölf von ihnen befänden sich in kritischem Zustand.

Tokmak liegt in der teilweise russisch besetzten südukrainischen Region Saporischschja. Diese ist eine von vier Regionen, die russische Truppen nach ihrem Einmarsch im Februar 2022 teilweise unter ihre Kontrolle gebracht haben und die seitdem von Moskau annektiert wurden.

Die Ukraine ist nach Angaben ihrer Luftwaffe von Russland mit zehn Drohnen angegriffen worden. Dieses seien alle von der Flugabwehr zerstört worden. Zudem habe Russland vier Raketen auf die Ukraine abgefeuert. Was aus den Geschossen wurde, teilt die Luftwaffe nicht mit.

Russlands Luftabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau zehn von der Ukraine aus gestartete Drohnen über der südrussischen Region Krasnodar zerstört und fünf weitere über dem Schwarzen Meer. Das Ministerium macht keine Angaben dazu, ob es zu Schäden infolge des Angriffs kam.