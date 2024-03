liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Strom in mehreren Regionen abgeschaltet ++ Stand: 31.03.2024 01:36 Uhr

Nach massiven russischen Angriffen auf Energieanlagen ist in mehreren Regionen der Ukraine zeitweise der Strom abgeschaltet worden. Frankreich will "Hunderte" Fahrzeuge und Raketen liefern. Die Entwicklungen im Liveblog.

Kiew stellt sich nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko auf einen erneuten russischen Großangriff ein. "Kiew war ein Ziel und bleibt ein Ziel für Putin, weil die Hauptstadt das Herz des Landes ist", sagte Klitschko der Zeitung Bild am Sonntag.

Man sei jedoch besser vorbereitet als auf den ersten Angriffsversuch, den der russische Präsident Wladimir Putin vor mehr als zwei Jahren befohlen hatte. "Wenn Putin eine solche Entscheidung trifft, dann wird es eine blutige Entscheidung." Die Ukraine benötige allerdings dringend weitere Patriot-Flugabwehrraketen "und weitere Möglichkeiten, die Menschen zu schützen."

Frankreich wird der von Russland angegriffenen Ukraine nach Angaben aus Paris "Hunderte" gepanzerte Mannschaftstransportwagen und Flugabwehrraketen liefern. Die Fahrzeuge vom Typ VAB seien für die Mobilität der Truppen unerlässlich, sagte Frankreichs Verteidigungsminister Sébastien Lecornu in einem am Samstagabend veröffentlichten Interview mit der Zeitung La Tribune. "Wir sprechen von Hunderten von ihnen für 2024 und Anfang 2025."

Frankreich ersetzt derzeit seine VAB-Flotte, die teilweise mehr als 40 Jahre alt ist, durch neue gepanzerte Griffon-Fahrzeuge. Die älteren Modelle seien jedoch noch einsatzbereit, sagte Lecornu.

Infolge russischer Angriffe ist es in mehreren ukrainischen Gebieten bei der Stromversorgung erneut zu Notabschaltungen gekommen. Der Stromversorger DTEK sowie regionale Behörden berichteten von Engpässen in Dnipropetrowsk, Sumy und Poltawa. Auch Charkiw im Osten, das derzeit besonders stark von russischem Beschuss betroffen ist, hat weiter Probleme bei der Energieversorgung.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach in seiner abendlichen Videoansprache von "abscheulichen Attacken" der russischen Armee und bat zum wiederholten Mal eindringlich um mehr internationale Hilfe beim Schutz der Energie-Infrastruktur seines Landes. "Wir haben die notwendigen Signale und konkrete Anfragen an all unsere Partner gesendet, die über die nötigen Flugverteidigungssysteme und Raketen verfügen", sagte er.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurden in der Nacht neun von zwölf russischen Drohnen zerstört. Nach Ansicht von Altbundespräsident Gauck kann Deutschland mehr für die Ukraine tun. Die Entwicklungen vom Samstag zum Nachlesen.