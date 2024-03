liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Kiew meldet Abwehr von neun Drohnen ++ Stand: 30.03.2024 07:23 Uhr

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurden in der Nacht neun von zwölf russischen Drohnen zerstört. Der Rüstungskonzern MBDA fordert eine schnellere Auftragserteilung. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in der "Washington Post" in drastischen Worten um Militärhilfe aus den USA geworben. "Wenn es keine US-Unterstützung gibt, bedeutet das, dass wir keine Flugabwehr haben, keine 'Patriot'-Raketen, keine Störsender für die elektronische Kriegsführung, keine 155-Millimeter-Artilleriegeschosse", sagt er der Zeitung. "Das bedeutet, dass wir zurückweichen, uns zurückziehen, Schritt für Schritt, in kleinen Schritten", sagte er. "Wir versuchen einen Weg zu finden, uns nicht zurückzuziehen."

Derzeit gibt es keine neue Militärhilfe für die Ukraine, weil die Republikaner diese im Kongress blockieren.

Die ukrainische Luftwaffe meldet den Abschuss von neun Drohnen bei nächtlichen Angriffen. Insgesamt habe Russland mit zwölf "Shahed"-Flugkörper von der Krim aus gegen Ziele in der Ukraine eingesetzt, schreibt die Zeitung "Kyiv Independent". Zudem habe die russische Armee vier S-300-Raketen auf Ziele in der Region Donezk gestartet. Tote und Verletzte soll es nicht gegeben haben.

Der Rüstungskonzern MBDA fordert schnellere Entscheidungen der Bundesregierung über Aufträge. "Hier können wir in Deutschland wesentlich besser und schneller werden", sagte der Chef der deutschen Konzerntochter, Thomas Gottschild, der "Augsburger Allgemeinen". Trotz Verbesserungen gebe es noch viel Potenzial, Rüstungsgüter schneller zu beschaffen. Das Gemeinschaftsunternehmen von Airbus, BAE Systems und Leonardo ist unter anderem Produzent der "Taurus"-Marschflugkörper und von "Patriot"-Flugabwehrraketen.

Gottschild verwies darauf, dass "Taurus"-Flugkörper nicht mehr hergestellt würden, da die Rüstungsbranche nicht ohne Aufträge auf Vorrat produzieren dürfe. Eine Unterbrechung der Produktion sei eine "Herausforderung", sagte der Manager. "Denn unsere Zulieferer, die häufig kleine und mittelständische Unternehmen sind, haben in solchen Fällen ihre Produktion eingestellt." Bei Neuaufträgen müssten sich Zulieferer erst neu aufstellen und beispielsweise Rohstoffe sichern. Engpässe bestünden angesichts weltweit hoher Nachfrage vor allem bei Grundstoffen für Sprengstoffe.

