Krieg gegen die Ukraine ++ Russland meldet neuen Angriff auf Ölraffinerie ++ Stand: 17.03.2024 04:31 Uhr

Die Ukraine hat laut russischen Angaben erneut eine Ölraffinerie angegriffen - dieses Mal in Südrussland. Präsident Macron bekräftigt seine Äußerungen zum möglichen Einsatz von Bodentruppen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Erneuter Drohnenangriff auf russische Ölraffinerie

Macron bekräftigt Äußerung zu Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine

Russlands Flugabwehrsysteme haben offenbar mehrere Drohnen, die in Richtung der russischen Hauptstadt geflogen sind, zerstört. Zwei Drohnen seien in der Nähe Moskaus abgeschossen worden, teilte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin über die Nachrichten-App Telegram mit. Zudem seien zuvor zwei Drohnen in dem Stadtgebiet von Domodedowo abgefangen worden.

Die Ukraine hat offenbar erneut eine Ölraffinerie in Russland mit einer Drohne angegriffen. Die Raffinerie in Slawjansk in der südrussischen Region Krasnodar sei am frühen Morgen getroffen worden, teilten die Regionalbehörden im Onlinedienst Telegram mit. Ein auf dem Raffineriegelände ausgebrochener Brand sei bereits gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen sei ein Mensch getötet worden, fügte die Behörde hinzu. Die wahrscheinliche Todesursache sei ein Herzinfarkt.

Der Leiter der Stadtverwaltung von Slawjansk, Roman Sinjagowsky, erklärte hingegen auf Telegram, ein Arbeiter sei bei dem Angriff verletzt worden. Er machte die Ukraine für den Angriff verantwortlich.

Die CDU-Verteidigungspolitikerin Serap Güler hat der SPD vorgeworfen, in der Ukraine-Politik aus parteitaktischen Erwägungen zu handeln. "Die Sicherheits- und Verteidigungspolitik dieses Landes wird inzwischen in der SPD-Parteizentrale gemacht und parteipolitischen Interessen geopfert", sagte die Bundestagsabgeordnete dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Die SPD schaut gerade besonders auf die Umfragewerte. Sie riskiert aus parteitaktischem Kalkül, dass die Ukraine diesen Krieg verliert." Dabei müsse man gerade alles dafür tun, die Ukraine aus der Defensive zu holen.

Güler kritisierte: "Ich habe nicht das Gefühl, dass der Kanzler und die SPD wirklich alles daran setzen, in dieser schwierigen Phase an der Seite der Ukraine zu stehen. Ich habe eher das Gefühl, dass man die Ukraine eigentlich schon abgeschrieben hat."

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat seine umstrittene Äußerung zu einem möglichen Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine bekräftigt. "Vielleicht wird es irgendwann - ich wünsche es nicht, werde es nicht initiieren - notwendig sein, Operationen vor Ort zu haben, wie auch immer sie aussehen mögen, um den russischen Kräften entgegenzuwirken. Die Stärke Frankreichs ist, dass wir das tun können" , sagte der Präsident der Zeitung "Le Parisien". "Unsere Pflicht ist es, uns auf alle Szenarien vorzubereiten." Es wäre ein Fehler, dies nicht zu tun. "Ich bin übrigens davon überzeugt, dass in einigen dieser Szenarien jeder, der mit seinem Modell dazu in der Lage ist, seine Verantwortung übernehmen würde."

Wie Macron der Pariser Zeitung sagte, dürfe der Westen sich nicht von Russlands Präsident Wladimir Putin bang machen lassen. "Putin pflegt einen Diskurs der Angst. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen, denn wir haben es nicht mit einer Großmacht zu tun", sagte Macron.

