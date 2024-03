Reaktionen aus dem Ausland Scharfe Kritik an Putins Wahl Stand: 17.03.2024 21:33 Uhr

Das offizielle Ergebnis ist eindeutig - die Kritik aus dem Westen auch: Die Putin-Wiederwahl sei weder frei noch fair verlaufen. Und anders als beim letzten Mal will Bundespräsident Steinmeier nicht gratulieren.

Westliche Regierungen haben mit Kritik auf die von der staatlichen Wahlkommission verkündete Wiederwahl des russischen Präsidenten Wladimir Putin reagiert.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will nach Angaben seiner Sprecherin keine Glückwünsche übermitteln. "Es wird kein Schreiben an Putin geben", sagte Sprecherin Cerstin Gammelin dem "Tagesspiegel". In einer zuvor von ihr auf der Plattform X (ehemals Twitter) verbreiteten Erklärung des Bundespräsidenten heißt es: "Heute denke ich an die Menschen in Russland, die dort für Freiheit und Demokratie kämpfen und in ständiger Gefahr vor Putins Regime leben. Wir vergessen diese Mutigen nicht." Gammelin schrieb dort außerdem von den "sogenannten Präsidentschaftswahlen in Russland".

Bei der vorherigen Präsidentschaftswahl in Russland im Jahr 2018 hatte Steinmeier dem Kremlchef noch gratuliert.

"Pseudowahlen"

Das Auswärtige Amt wählte noch vor der Verkündung der Prognosen eine ähnliche Formulierung. Auf X schrieb das Ministerium: "Die Pseudowahlen in Russland sind weder frei noch fair, das Ergebnis überrascht niemanden."

"Eine weitere Wahl simuliert"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, "der russische Diktator" habe "eine weitere Wahl simuliert". Putin müsse in Den Haag vor Gericht gestellt werden. Der Russe sei "machtbesoffen" und bereit alles zu tun, um an der Macht zu bleiben.

Aus dem Weißen Haus hieß es in einer ersten Reaktion, die Wahl sei offensichtlich weder frei noch fair gewesen. Putin habe seine Gegner ins Gefängnis werfen lassen und andere daran gehindert, gegen ihn anzutreten.

"Nicht legal"

Die polnische Regierung kritisierte die Wahl als "nicht legal". Sie sei "unter scharfen Repressionen" und in besetzten Teilen der Ukraine unter Missachtung internationalen Rechts abgehalten worden.

Der britische Außenminister David Cameron beklagte, die Wahl sei weder frei noch fair verlaufen. Er kritisierte das illegale Abhalten des Urnengangs in den besetzten Gebieten der Ukraine, den Mangel an echten Wahlmöglichkeiten und das Fehlen jeglicher Kontrolle des Urnengangs durch internationale Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).