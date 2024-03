liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet neue Drohnenangriffe ++ Stand: 10.03.2024 06:33 Uhr

In der Nacht hat Russland nach ukrainischen Angaben das Land im Osten und Süden erneut mit Drohnen angegriffen. Wirtschaftsminister Habeck hofft, dass die im US-Kongress blockierte Ukraine-Hilfe bald freigegeben wird. Alle Entwicklungen im Liveblog.

In der Nacht hat Russland nach ukrainischen Angaben erneut mehrere Wellen sogenannter Kamikaze-Drohnen gegen Ziele in der Ukraine gestartet. Nach ersten Medienberichten kamen die unbemannten Flieger zunächst aus südlicher Richtung. Am späten Samstagabend wurde Luftalarm in den Regionen Cherson, Mykolajiw und Saporischschja ausgelöst, später in der Nacht auch in der Hauptstadt Kiew. Aus der Hafenstadt Odessa im Süden des Landes wurden gegen Mitternacht mehrere Explosionen gemeldet.

Ein Gericht in Moskau hat einen Studenten laut einem Medienbericht zu zehn Tagen Haft verurteilt, weil er sein WLAN-Netzwerk während der russischen Militäroffensive in der Ukraine mit einem pro-ukrainischen Slogan benannt hat. Der in Moskau studierende Mann habe sein Netzwerk in "Slawa Ukraini" (deutsch: "Ruhm der Ukraine") umbenannt, berichtete die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Dabei handelt es sich um den Kampfruf der ukrainischen Streitkräfte.

Das Gericht habe ihn der "öffentlichen Demonstration von Nazi-Symbolen (...) oder Symbolen extremistischer Organisationen" für schuldig befunden, berichtete Ria Nowosti weiter. Ein Polizist habe den Behörden den Namen des Netzwerkes gemeldet.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hofft auf die Freigabe der im US-Kongress blockierten Militärhilfe für die Ukraine. "Mein Eindruck ist, dass die Gelder freigegeben werden, aber dass es noch ein bisschen dauert, und ich hoffe, dass es nicht zu lange ist", sagte Habeck zum Abschluss seiner US-Reise am Samstag in Chicago.

Die von Präsident Joe Biden im US-Haushalt vorgesehenen 60 Milliarden Euro für die Ukraine werden von den oppositionellen Republikanern blockiert. Sie fordern im Gegenzug für ihre Zustimmung härtere Maßnahmen zur Sicherung der US-Grenze zu Mexiko. Habeck war am Mittwoch zu einer dreitägigen Reise in die USA aufgebrochen. Er traf unter anderem mehrere US-Minister, Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan sowie UN-Generalsekretär António Guterres.

