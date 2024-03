liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine und Russland melden Drohnenangriffe ++ Stand: 09.03.2024 06:05 Uhr

Sowohl die Ukraine als auch Russland haben in der Nacht eigenen Angaben zufolge weitere Drohnenangriffe abgewehrt. Großbritannien bietet Deutschland Hilfe für mögliche "Taurus"-Lieferungen an. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Weitere Drohnenangriffe auf Ukraine und Russland

Großbritannien erwägt Ringtausch für "Taurus"-Lieferungen

Am kommenden Montag soll sich Bundestagsverteidigungsausschuss in einer Sondersitzung mit der Frage nach möglichen "Taurus"-Lieferungen in die Ukraine und mit der "Taurus"-Abhöraffäre beschäftigen. Der CDU-Politiker Henning Otte erwartet von diesem Treffen klare Aussagen von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, ob eine Lieferung der Marschflugkörper tatsächlich den Einsatz von Bundeswehrkräften in der Ukraine bedeuten würde.

Die Union befürwortet mögliche "Taurus"-Lieferungen an die Ukraine. Auch Otte zeigte sich in der "Rheinischen Post" überzeugt: "Wir sollten liefern können." Am kommenden Donnerstag will die Union voraussichtlich einen weiteren Antrag stellen, um die Lieferungen durchzusetzen. Ein erster Antrag war im Februar gescheitert.

Angaben des ukrainischen Militärs zufolge hat Russland die Ukraine in der Nacht erneut mit Kampfdrohnen iranischer Bauart angegriffen. Ziel sei vor allem der Süden des Landes gewesen. In der Industriestadt Krywyj Rih seien Explosionen zu hören gewesen, berichtete das öffentlich-rechtliche ukrainische Fernsehen.

Auch im Osten der Ukraine gab es Militärangaben zufolge neue Angriffe: Auf die Region Charkiw wurden demnach Gleitbomben abgeworfen. Angaben zu möglichen Opfern und Schäden machte die Ukraine nicht.

Auch Russland wurde in der Nacht mit Drohnen attackiert. In der südrussischen Stadt Taganrog am Asowschen Meer wurde laut dem Gouverneur der Region Rostow ein massiver Drohnenangriff abgewehrt. Die Schäden würden noch erfasst, teilte Wassili Golubew in seinem Telegram-Kanal mit. Vorläufigen Angaben zufolge habe es aber keine Todesopfer gegeben. Zudem habe die Luftverteidigung der Region Rostow einen weiteren Angriff auf die Stadt Morosowsk abgewehrt.

In der westrussischen Stadt Kursk wurde laut der dortigen regionalen Verwaltung eine Klinik durch herabstürzende Trümmerteile einer abgefangenen Drohne beschädigt. Patienten hätten in andere Krankenhäuser gebracht werden müssen, teilte Gouverneur Roman Starowoit mit. Verletzte habe es aber keine gegeben.

Großbritanniens Außenminister David Cameron hat Deutschland Unterstützung angeboten, um so die Lieferung von "Taurus"-Marschflugkörpern in die Ukraine zu ermöglichen. Im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" brachte er die Option eines Ringtausches ins Spiel: Deutschland könnte demnach "Taurus"-Marschflugkörper nach Großbritannien liefern und die britische Regierung würde der Ukraine dafür weitere Flugkörper vom Typ "Storm Shadow" zur Verfügung stellen.

"Wir sind entschlossen, in dieser wie in allen anderen Fragen engstens mit unseren deutschen Partnern zusammenzuarbeiten, um der Ukraine zu helfen", sagte Cameron. Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt "Taurus"-Lieferungen in die Ukraine bislang ab - mit der Begründung, die Bundeswehr oder die NATO dürften nicht direkt am Krieg in der Ukraine beteiligt sein.