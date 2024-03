liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj zu Gesprächen in Türkei erwartet ++ Stand: 08.03.2024 04:14 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj wird heute zu Gesprächen mit seinem Amtskollegen Erdogan in der Türkei erwartet. Langjährigen ukrainischen Wehrpflichtigen soll eine Pause ermöglicht werden. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird heute zu Gesprächen mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan in der Türkei erwartet. Das Hauptthema wird laut einer Ankündigung des türkischen Präsidialamts russische Angriffskrieg sein, dabei sollten Wege für einen "permanenten Frieden in der Region" erörtert werden. Das Präsidentenbüro in Kiew bestätigte den Besuch zunächst nicht.

Die Türkei beabsichtige zudem, über die Fortsetzung des sogenannten Getreideabkommens zu reden, hieß es weiter. Dabei handelte es sich um russische Sicherheitsgarantien für ukrainische Getreideexporte über das Schwarze Meer. Die Türkei und die Vereinten Nationen hatten den Deal vermittelt. Nach dem Auslaufen des Abkommens im vergangenen Sommer hatte Kiew allerdings einen eigenen Korridor entlang der Küstenlinie eingerichtet, über den Frachter sicher ukrainische Häfen anlaufen können.

US-Präsident Joe Biden hat in seiner Rede zur Lage der Nation betont, Kremlchef Wladimir Putin weiter die Stirn bieten zu wollen. "Meine Botschaft an Präsident Putin, den ich seit langem kenne, ist einfach: Wir werden nicht weglaufen", sagte er vor beiden Parlamentskammern. "Wenn irgendjemand in diesem Raum meint, Putin würde nach der Ukraine haltmachen, dann ist das falsch. Ich versichere Ihnen, das wird er nicht", warnte der Demokrat.

Biden fordert den Kongress erneut auf, weitere US-Hilfen für das von Russland angegriffene Land freizugeben. "Die Ukraine kann Putin aufhalten. Wenn wir der Ukraine zur Seite stehen und die Waffen liefern", sagte der 81-Jährige. Die Ukraine bitte nicht um US-Soldaten und er werde auch keine schicken, betonte der US-Präsident. Die Republikaner wollten, dass sich die USA von der Führungsrolle in der Welt verabschiedeten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erlässt ein Dekret, das langjährigen Wehrpflichtigen eine Verschnaufpause ermöglicht. "Heute haben wir ein Dekret zur Entlassung von Wehrpflichtigen in die Reserve erlassen, die vor Beginn der Invasion zum Militärdienst einberufen wurden", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Der Erlass ermöglicht es den Wehrpflichtigen, die bereits vor dem Überschreiten der Grenze durch russische Truppen im Februar 2022 zum Militärdienst eingezogen wurden, eine längere Pause zu machen. Ab April sollen sie in die Reserve versetzt und für zwölf Monate von weiteren Einberufungen befreit werden.

Dem Leiter der ukrainischen Präsidialverwaltung zufolge kennt der chinesischen Sonderbeauftragte für eurasische Angelegenheiten nach einem Treffen nun den Friedensplan Kiews und Beweise für Russlands Einsatz von nordkoreanischen Waffen. Andriy Yermak schrieb auf Telegram, man habe dem chinesischen Sonderbeauftragten Li Hui die Lage auf dem Schlachtfeld und die Friedensvorschläge Kiews vorgestellt. Zudem seien der chinesischen Delegation Beispiele von Fragmenten abgeschossener Raketen und Waffen gezeigt wurde, die Nordkorea hergestellt und Russland zur Verfügung gestellt habe. Zusätzlich sei über Russlands Verstöße gegen internationale Konventionen über Kriegsgefangene gesprochen worden und darüber, wie China helfen könnte, die Rückkehr deportierter ukrainischer Kinder sicherzustellen.

Li traf letzte Woche in Moskau mit einem stellvertretenden russischen Außenminister zusammen und erklärte, es sei unmöglich, eine Lösung für die Ukraine ohne Moskaus Beteiligung zu diskutieren.