liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Offenbar massive GPS-Störungen im Ostseeraum ++ Stand: 04.02.2024 12:04 Uhr

Im Ostseeraum nehmen gezielte Störungen gegen das Satellitennavigationssystem offenbar zu. Bei Beschuss in der Ostukraine sind nach russischen Angaben 28 Menschen getötet worden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Sicherheitsexperten verfolgen im Ostseeraum bis nach Deutschland hinein gezielte Störungen der Satellitennavigation. "Seit Dezember 2023 werden sporadisch aus dem nordöstlichen Bereich des deutschen Luftraums Störungen der vom Satellitennavigationssystem 'Global Positioning System (GPS)' ausgestrahlten Navigationssignale gemeldet", teilte das Bundesverkehrsministerium (BMDV) der Nachrichtenagentur dpa mit. Die für den Schutz des elektromagnetischen Spektrums zuständige Bundesnetzagentur werde fortlaufend unterrichtet. Es gebe zudem einen Austausch zwischen anderen beteiligten Behörden, der Bundeswehr und den Luftraumnutzern. Ein Sprecher des Ministeriums schreibt dazu: "Die Einleitung von Gegenmaßnahmen läge ebenfalls in der Zuständigkeit der Bundesnetzagentur."

Forschende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) erklärten auf Anfrage, es gebe derzeit starke Störungen der Signale von Satellitensystemen zur Positionsbestimmung und zur Navigation (GNSS). Diese Störungen lassen sich demnach schon seit geraumer Zeit in Krisenregionen beobachten. Für den Flug- und Schiffsverkehr bestehe keine akute Gefährdung, allerdings habe es schon Routenänderungen und Flugausfälle gegeben.

Zu den Ergebnissen wird öffentlich keine Auskunft gegeben. Ein konkreter Verdacht fällt aber auf Russland, das nach unterschiedlichen Berichten auch seine eigenen Städte mit einer Art Störschirm gegen Angriffe schützt, wie sie die Ukraine als Teil ihrer Verteidigung mit Drohnen fliegt. Das russische Militär selbst nutzt mit Glonass ein eigenes Satellitennavigationssystem.

Die ukrainische Armee hat laut dem jüngsten Lagebericht des Institute for the Study of War (ISW) Fortschritte in der Region Bachmut erzielt. Stellungen bei einem Waldgebiet östlich von Klischtschijiwka seien zurückerobert worden.

Im Osten und Süden des Landes finden demnach Stellungskämpfe statt, ohne dass es zu territorialen Veränderungen kommt. Offenbar haben die russischen Truppen erhebliche Schwierigkeiten, im Süden des Landes voranzukommen. Das ISW geht davon aus, dass der hohe Einsatz ukrainischer Drohnen und teils unklare Befehle der russischen Kommandeure die Ursache dafür sind.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Vor dem Hintergrund diplomatischer Irritationen wegen russischer Äußerungen zu Nordkorea ist Russlands Vize-Außenminister Andrej Rudenko nach Südkorea gereist. Rudenko sei mit seinem südkoreanischen Kollegen Chung Byung-won zusammengetroffen, teilte das Außenministerium in Seoul mit. Chung habe Rudenko bei dem Treffen Seouls ernsthafte Bedenken wegen Moskaus wachsender militärischer Zusammenarbeit mit Pjöngjang mitgeteilt und Moskau aufgefordert, "verantwortungsvolle Schritte" zu ergreifen.

Die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa hatte zuvor unter Verwendung des offiziellen Namens Südkoreas gesagt, die erhöhten Spannungen zwischen Seoul und Pjöngjang seien "in erster Linie auf die dreiste Politik der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten zurückzuführen, einschließlich der Republik Korea und Japans".

Als Reaktion auf Sacharowas "harsche, ignorante" Äußerungen, bestellte Südkoreas Außenministerium am Samstag den russischen Botschafter Georgy Sinowjew ein.

Die ukrainische Armee hat laut Angaben aus Moskau die von russischen Truppen besetzte Stadt Lyssytschansk in der Ostukraine angegriffen. Der Chef der annektierten Region Luhansk, Passetschnik, warf der Ukraine vor, eine Bäckerei beschossen zu haben. Dabei wurden laut lokalen Behörden 28 Menschen getötet, darunter ein Kind. Zehn Menschen seien aus den Trümmern gerettet worden, teilte das Ministerium auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. "Die Such- und Rettungsaktion geht weiter." Die Ukraine hat sich bislang nicht zu dem Angriff geäußert. Die russischen Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Die Stadt liegt in der ostukrainischen Oblast Luhansk, die von russischen Truppen besetzt ist. Nach monatelangen heftigen Kämpfen hatte Russland im Juli 2022 die Kontrolle über Lyssytschansk übernommen. Nach Angaben ukrainischer Behörden lebt in der Stadt nur noch etwa ein Zehntel der 110.000 Menschen, die vor dem Krieg dort wohnten.

