Krieg gegen die Ukraine ++ EU-Außenminister beraten erneut über Ukraine ++ Stand: 03.02.2024 06:51 Uhr

Die EU-Außenminister beraten in Brüssel erneut über die Lage in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Selenskyj verkündete in seiner nächtlichen Videoansprache die Ankunft neuer Flugabwehrsysteme. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die Außenministerinnen und -minister der EU-Länder beraten heute in Brüssel erneut über die Lage in der Ukraine. Geplant ist eine Strategie-Debatte über den möglichen Platz der Ukraine in der Europäischen Union, wie der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell mitteilte.

Die Staats- und Regierungschefs hatten im Dezember den Weg für Beitrittsverhandlungen mit Kiew frei gemacht. Das nötige Verhandlungsmandat wird laut Diplomaten aber nicht mehr vor den Europawahlen Anfang Juni erwartet. Daneben beraten die Außenminister über Chancen zur Annäherung an die Türkei sowie über die Lage in der Sahel-Krisenregion in Afrika. Beschlüsse werden bei dem informellen Treffen nicht erwartet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßt in seiner nächtlichen Videoansprache die Ankunft neuer Flugabwehrsysteme. Er könne keine Einzelheiten zu den eingetroffenen Systemen nennen, sie seien aber das Ergebnis monatelanger unermüdlicher Arbeit auf verschiedenen Ebenen. "Aber das sind Systeme, die alles abschießen können", sagte er. "Wir werden die Regionen schützen. Und obwohl die Systeme noch nicht für die vollständige Verteidigung der Ukraine ausreichen, arbeiten wir jeden Tag auf dieses Ziel hin."

Zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen zufolge hat die ukrainische Regierung das US-Präsidialamt über seine Pläne, Oberkommandeur Walerij Saluschnyj entlassen zu wollen, informiert.

Saluschnyj war offenbar mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wegen militärischer Strategien und anderen Fragen aneinandergeraten. Zudem soll der Schritt die Konsequenz der nicht erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensive im vergangenen Jahr sein, bei der es nicht gelang, nennenswerte Teile des von Russland gehaltenen Territoriums zurückzuerobern. Zuvor hatten bereits mehrere Medien darüber berichtet. Die Ukraine widersprach dem jedoch.

