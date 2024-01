liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Putin plant Nordkorea-Reise ++ Stand: 21.01.2024 03:50 Uhr

Russlands Präsident Putin will einem staatlichen nordkoreanischen Bericht zufolge bald Pjöngjang besuchen. Der slowakische Regierungschef Fico sieht die Ukraine unter der Kontrolle der USA. Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Der linkspopulistische slowakische Regierungschef Robert Fico hat sich erneut gegen einen NATO-Beitritt der Ukraine ausgesprochen - und erklärt, das Land befinde sich unter der vollständigen "Kontrolle" der USA. "Die Ukraine ist kein unabhängiges und souveränes Land", sagte der Russland-freundliche Politiker am Samstag im Sender RTVS. "Die Ukraine ist vollständig unter dem Einfluss und der Kontrolle der USA."

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet, dass in den nächsten Wochen eine Reihe neuer westlicher Verteidigungspakete für sein Land unterzeichnet werden. "Wir arbeiten an neuen Abkommen mit Partnern, starken bilateralen Abkommen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache, ohne Angaben darüber zu machen, um welche Partner es sich dabei handelt. Großbritannien und Frankreich hatten zuvor für Anfang des Jahres neue Unterstützung für die Ukraine in Aussicht gestellt.

Russlands Präsident Wladimir Putin will einem Bericht der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA zufolge bald Pjöngjang besuchen. Der russische Präsident habe sich demnach bei Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un für die Einladung bedankt.

Das russische Parlament plant ein Gesetz zur Enteignung von Kriegs- und Staatsgegnern. Der ukrainische Staatschef Selenskyj hat Ex-US-Präsident Trump eingeladen, um seine Pläne für ein Kriegsende vorzustellen. Der Liveblog vom Samstag zum Nachlesen.