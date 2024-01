liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ IAEA: Akw erneut von Landminen umgeben ++ Stand: 20.01.2024 03:12 Uhr

Laut IAEA ist das Akw Saporischschja erneut von Landminen umgeben. Ein Berater von Ukraines Präsident Selenskyj fordert weitere Waffenlieferungen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Um das von Russland besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja sind nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) erneut Landminen angebracht worden. "Die Minen entlang des Geländes (...) sind nun wieder an Ort und Stelle", erklärte die IAEA. Minen, die von Experten der Agentur identifiziert und im November entfernt worden waren, seien nun wieder dort, was "nicht mit den Sicherheitsstandards der IAEA vereinbar ist".

Demnach befinden sich die Minen in einem für das Betriebspersonal nicht zugänglichen Bereich in einer Pufferzone zwischen dem inneren und dem äußeren Zaun der Anlage. Die Organisation erklärte weiter, ihren Experten sei der Zugang zu mehreren Reaktorhallen sowie zu anderen Bereichen verwehrt worden. Der Zugang sei jedoch "notwendig, um die nukleare Sicherheit zu überwachen", hieß es in der IAEA-Erklärung.

Der außenpolitische Berater von Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj, Michailo Podoljak, hat angesichts schwerer Kämpfe mit Russland weitere Waffenlieferungen gefordert. Podoljak sagt der "Bild"-Zeitung: "Die Lage ist schwierig. Das Problem in dieser Phase des Krieges besteht darin, dass die Anzahl der Waffen, Drohnen, Granaten und so weiter nicht gleichmäßig verteilt ist. Das muss ausgeglichen werden."

Podoljak wehrte sich erneut gegen Forderungen nach Verhandlungen mit Russland. "Der Krieg wird nach Putins Vorstellungen weitergehen, bis er das gesamte Territorium der Ukraine erobert, bis er die Vorherrschaft in Europa erlangt, bis er andere postsowjetische Territorien erobert hat. Ein Mensch zieht nicht in einen großen Krieg, nachdem er seinen Ruf und seine Beziehungen zerstört hat, wenn er sich mit wenig zufrieden geben will. Das ist Unfug."

Die Ukraine will sich an einem Projekt zum Transport von Erdgas aus Griechenland nach Norden beteiligen. Die drei baltischen Staaten haben den Bau neuer Verteidigungsanlagen an ihren Grenzen zu Belarus und Russland vereinbart. Die Entwicklungen im Liveblog zum Nachlesen.