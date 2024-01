liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Offenbar erneut russisches Öllager angegriffen ++ Stand: 19.01.2024 11:21 Uhr

In der grenznahen russischen Oblast Brjansk wurde russischen Angaben zufolge erneut ein Öllager mit Drohnen attackiert. Die Ukraine meldet mehr als 100 versuchte russische Frontangriffe. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der Bundesetat für dieses Jahr ist zwar beschlossen, trotzdem weicht die Opposition von ihrer Kritik nicht ab. Die Union zweifelt, ob der Haushalt verfassungsrechtlich auf sicherer Basis steht. Ein Knackpunkt: Die geplanten Ausgaben, um Rüstungsgüter zu ersetzen, die Deutschland an die Ukraine geliefert hatte.

Die AfD kritisierte mangelnde Einsparungen im neuen Haushalt. Der Der haushaltspolitische Sprecher der Partei, Peter Boehringer, forderte daher, keine Rüstungsgüter mehr in die Ukraine zu liefern.

Im vergangenen März hatte Russland angekündigt, im verbündeten Belarus taktische Atomwaffen stationieren zu wollen. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge wird dieser Schritt in einer in Belarus veröffentlichten Militärdoktrin als "eine aufgezwungene Maßnahme zur strategischen Abschreckung" bezeichnet. Die Nachrichtenagentur Tass zitiert in einer Meldung das belarusische Verteidigungsministerium: Demnach ist die Regierung in Minsk bereit, einen Dialog mit den NATO-Staaten wieder aufzunehmen. Voraussetzung sei jedoch, dass diese "ihre aggressive Rhetorik gegenüber Belarus einstellen".

Aus Sorge um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands hat sich der SPD-Politiker Johannes Arlt dagegen ausgesprochen, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. "Ich rede auch davon, dass wenn wir die einmal abgegeben haben, dass diese Taurus auch weg sind, diese Marschflugkörper und wir im Moment auch keine Möglichkeit haben, die nachzuproduzieren in einem absehbaren Zeitraum und die in unseren Beständen aufzufüllen oder weitere zu liefern", sagte er dem Deutschlandfunk. Die deutsche Rüstungsindustrie sei noch nicht in der Lage, schnell genug nachzuproduzieren, sodass Deutschland bei einer Lieferung Gefahr laufe, "dass die Lager wirklich leer sind", warnte Arlt.

Die Ukraine drängt bereits seit Längerem auf die Lieferung der Marschflugkörper. Zuletzt hatte der Bundestag einen entsprechenden Antrag der Union jedoch abgelehnt.

Angaben des ukrainischen Militärs zufolge sollen russische Truppen an den Fronten im Norden und Süden des Landes gestern insgesamt 114 Mal versucht haben vorzurücken. Alle Angriffe seien abgewehrt worden.

Von russischer Seite hingegen hieß es, der eigenen Armee sei es gelungen, ein Dorf in der Region Donezk zurückzuerobern.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Schraffiert: von Russland besetzte Gebiete

In der russischen Oblast Brjansk ist nach Angaben des dortigen Gouverneurs Alexander Bogomas ein Öllager nach einem ukrainischen Drohnenangriff in Brand geraten. Das russische Militär habe die Drohne abgeschossen, so Bogomas auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram. Die Drohne sei auf Ziele in der Stadt gerichtet gewesen. Nach vorläufigen Angaben gebe es keine Verletzten. Die Feuerwehr habe den Brand rasch gelöscht.

Brjansk grenzt an den Nordosten der Ukraine. Erst gestern hatte die Ukraine ein Ölterminal im rund 800 Kilometer hinter der Front liegenden St. Petersburg mit einer Drohne angegriffen.