liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Moskau wirft Kiew Streubombeneinsatz vor ++ Stand: 31.12.2023 02:00 Uhr

Russland wirft der Ukraine den Einsatz von Streubomben in der Stadt Belgorod vor. Im ukrainischen Charkiw sind laut Kiew mindestens 26 Menschen nach russischem Raketenbeschuss verletzt worden. Die Entwicklungen im Liveblog.

Russland hat der Ukraine einen "terroristischen Angriff" auf Zivilisten in der russischen Stadt Belgorod vorgeworfen. "Um die Anzahl der Opfer des terroristischen Angriffs zu erhöhen, haben sie Streumunition genutzt", sagte der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensia, bei einer von Russland beantragten Sitzung des UN-Sicherheitsrats.

Die Ukraine habe sich dabei ein Sportzentrum, eine Eislaufbahn und eine Universität zum Ziel genommen. Russland wirft der Ukraine vor, die Stadt Belgorod am Samstag angegriffen zu haben. Nach Behördenangaben wurden mindestens 21 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Belgorod liegt rund 30 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Auch der Vertreter der USA wies Putin die Verantwortung zu. Es handele sich um Putins Krieg, sagte John Kelly. "Russland könnte diesen Krieg heute beenden", gab er an und rief zugleich zum "Schutz aller Zivilisten auf allen Seiten in jedem Konflikt" auf. Der britische Gesandte Thomas Phipps sagte, die britische Regierung bedauere alle zivilen Verluste "zutiefst", prangerte Russland aber dafür an, den Krieg begonnen zu haben. "Es gibt hunderttausende russische Soldaten in der Ukraine. Es gibt nicht einen einzigen ukrainischen Soldaten in Russland", sagte Phipps.

Infolge russischer Raketenangriffe auf die ostukrainische Stadt Charkiw sind offiziellen Angaben zufolge mindestens 26 Menschen verletzt worden. Das teilte die Charkiwer Staatsanwaltschaft mit. Getroffen worden sei unter anderem ein Wohnhaus im Stadtzentrum, schrieb Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram. Mehrere Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht. Unter den Opfern sollen zwei Minderjährige und ein britischer Journalist sein.

Für solche Angriffe werde Russland später zur Verantwortung gezogen werden, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Die ukrainische Luftwaffe teilte darüber hinaus mit, dass die russische Armee erneut Kampfdrohnen gestartet habe. Unter anderem in der Region Kiew war in der Nacht die Luftverteidigung aktiv.

Nach Angaben der Militärverwaltung haben die ukrainischen Luftabwehrsysteme in der Region um Kiew einen russischen Drohnenangriff abgewehrt. Das teilt die dortige Militärverwaltung über ihren Telegram-Kanal mit.