liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet einen Toten nach Luftangriffen ++ Stand: 17.12.2023 09:42 Uhr

Bei russischen Luftangriffen ist nach ukrainischen Angaben ein Mensch getötet worden. Der ukrainische Außenminister Kuleba fordert von Deutschland mehr diplomatische Führung. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der russische Präsident Putin bezeichnete Warnungen von US-Präsident Joe Biden vor einem russischen Angriff auf die NATO nach einem Sieg über die Ukraine als "völligen Unsinn". Russland habe kein Interesse an einem Kampf mit der NATO. Biden versuche nur, seine "fehlerhafte Politik" gegenüber Russland zu rechtfertigen. Der US-Präsident hatte kürzlich gewarnt, dass Kreml-Chef Putin seine Angriffe bei einem Sieg in der Ukraine nicht beenden würde, sondern dass er sogar ein NATO-Land angreifen könnte.

Russland hat nach Angaben aus Kiew in der Nacht die Ukraine mit einer ballistischen Iskander-Rakete, einem Marschflugkörper sowie Drohnen angegriffen. Die Flugabwehr habe den Marschflugkörper sowie 20 Angriffsdrohnen über den Regionen Odessa, Cherson, Saporischschja und Chmelnizkij abgefangen und zerstört, teilte die ukrainische Luftwaffe auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Trümmer einer abgefangenen Drohne seien auf ein Wohngebiet gestürzt und explodiert, teilte Gouverneur der südukrainischen Region Odessa, Oleh Kiper, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Mehrere Häuser seien beschädigt worden. Eine Person sei tot geborgen worden. Die ukrainische Flugabwehr habe neun iranische Schahed-Drohnen abgeschossen.

Es sei der dritte russische Luftangriff auf die Region in dieser Woche gewesen. Die Iskander-Rakete habe ihr Ziel nicht erreicht, hieß es weiter. Den Angaben zufolge wurden die Geschosse von der von Russland annektierten Halbinsel Krim und dem besetzten Teil der südukrainischen Region Cherson abgefeuert.

Schraffiert: von Russland besetzte Gebiete

Die für eine dauerhafte Stationierung in Litauen geplante Brigade der Bundeswehr soll im Jahr 2025 mit einem formellen Appell in Dienst gestellt werden. Dazu soll nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa im zweiten Quartal des kommenden Jahres ein Vorkommando in das Gebiet des NATO-Partners verlegt werden. Dieses soll dann weiter wachsen, sodass spätestens zum Jahresende der Aufstellungsstab im Land ist. Deutschland unterstützt damit Litauen bei seinem Sicherheitsbedürfnis nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine.

Am Abend will Verteidigungsminister Boris Pistorius in der litauischen Hauptstadt Vilnius eintreffen, um morgen mit seinem Amtskollegen Arvydas Anusauskas einen Fahrplan für die Stationierung zu unterzeichnen.

Litauen und Deutschland werden sich in dem Papier verpflichten, die nötigen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Aufstellung einer einsatzbereiten und kriegstüchtigen Brigade zu schaffen. Nach Militärangaben geht es bei der Litauen-Brigade um die dauerhafte Verlegung von insgesamt rund 5.000 Männern und Frauen, darunter 4.800 Soldaten und 200 Zivilbeschäftigte.

Die russische Flugabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums 35 Drohnen unschädlich gemacht, die aus der Ukraine in Richtung Russland geschickt worden waren. Sie seien abgefangen oder zerstört worden, bevor sie ihre Ziele über den Regionen Lipezk, Rostow und Wolgograd erreicht hätten, teilte das Ministerium auf Telegram mit.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat die Bundesregierung aufgefordert, in der Diplomatie bezüglich der Ukraine auch in Zukunft eine Führungsrolle zu übernehmen. Kuleba lobte Bundeskanzler Olaf Scholz in einem Interview der "Bild am Sonntag" dafür, beim EU-Gipfel ein ungarisches Veto gegen die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen mit Kiew verhindert zu haben. Dies werde "als ein Akt deutscher Führung im Interesse Europas in die Geschichte eingehen".

Er könne nur hoffen, "dass dies auch eine breitere und unumkehrbare Kehrtwende in der deutschen Haltung" bedeute, fügte Kuleba hinzu. Noch im Mai seien seine Appelle an Deutschland, in der Frage der EU-Beitrittsverhandlungen die Führung zu übernehmen, "meist auf taube Ohren" gestoßen.

Scholz hatte beim EU-Gipfel dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban vorgeschlagen, für eine Kaffeepause den Saal zu verlassen, damit die versammelten Staats- und Regierungschefs ohne ihn über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine abstimmen könnten.

Die Ukraine hat nach eigener Darstellung zahlreiche russische Angriffe zurückgeschlagen. Nach schweren Unwettern sind im Süden Russlands sowie in besetzten Teilen der Ostukraine Hunderttausende Menschen ohne Strom.