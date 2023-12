liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russischer Drohnenangriff auf Kiew ++ Stand: 16.12.2023 02:53 Uhr

Laut Bürgermeister Klitschko hat Russland Kiew und die Umgebung mit Drohnen angegriffen. Ein verurteilter Moskauer Kommunalpolitiker, der die Invasion in der Ukraine kritisierte, wird vermisst. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Das ukrainische Innenministerium hat das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, auf seine Fahndungsliste gesetzt. Die Geheimdienste des Landes werfen Kirill vor, im Krieg in der Ukraine Russland zu unterstützen. Die ukrainische Regierung will den Einfluss von Priestern der russisch-orthodoxen Kirche zurückdrängen, die nach ihren Angaben enge Verbindungen zu Russland unterhalten und die ukrainische Gesellschaft unterwandern. Der Eintrag Kirills auf der Fahndungsliste ist rein symbolisch, da sich der Patriarch in Russland aufhält und ihm dort keine Verhaftung droht.

Ein früherer Moskauer Kommunalpolitiker, der im vergangenen Jahr wegen Kritik an der russischen Offensive in der Ukraine zu sieben Jahren Haft verurteilt worden war, wird von seinen Unterstützern seit Tagen vermisst. Alexej Gorinow befinde sich nicht mehr in der Strafkolonie in Pokrow rund 200 Kilometer östlich von Moskau, in der er bislang einsaß, teilte dessen Unterstützergruppe im Onlinedienst Telegram mit.

Gorinows Anwälte hätten die ganze Woche lang vergeblich versucht, Informationen über dessen Aufenthaltsort und Gesundheitszustand zu erlangen, erklärte die Gruppe. Sie zeigte sich besorgt über den Gesundheitszustand des 62-Jährigen. "Wir nehmen an und hoffen, dass Alexej Gorinow in ein Krankenhaus verlegt worden ist", hieß es in der Mitteilung.

Explosionen haben die ukrainische Hauptstadt Kiew erschüttert. Laut Bürgermeister Vitali Klitschko war die Luftabwehr gegen russische Drohnen im Einsatz. Die russischen Streitkräfte hätten Gebiete in der Nähe des Stadtzentrums ins Visier genommen. Auch im historischen Podil habe es Explosionen gegeben. Reuters-Zeugen in Kiew berichten, sie hätten kurz vor Mitternacht die ersten lauten Explosionen gehört. Es sei Luftalarm ausgelöst worden. Die Behörden warnten vor möglichen Raketenangriffen auf Kiew und Umgebung.

Litauen hat der Ukraine mehrere Millionen Patronen und mehrere Tausend Granaten zur Verfügung gestellt. Der französische Präsident Macron signalisiert Bereitschaft zu einem Gespräch mit Russlands Präsident Putin. Die Entwicklungen im Liveblog.