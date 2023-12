liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ US-Senat verhandelt weiter über Ukraine-Hilfe ++ Stand: 15.12.2023 04:44 Uhr

Der US-Senat hat seine Winterpause wegen weiterer Verhandlungen über die Fortsetzung der Ukraine-Hilfen verschoben. SPD-Fraktionschef Mützenich hat mehr diplomatische Bemühungen im Ukraine-Krieg gefordert. Die Entwicklungen im Liveblog.

Beim EU-Gipfel ist eine Einigung der Staats- und Regierungschefs auf neue Finanzhilfen für die Ukraine am Widerstand des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban gescheitert. Dies bestätigte EU-Ratspräsident Charles Michel in der Nacht zum Freitag. Die Gipfelteilnehmer hatten für die kommenden Jahre ein Hilfspaket für die Ukraine im Umfang von 50 Milliarden Euro beschließen wollen. Die Mittel sollen dem von Russland attackierten Land helfen, sich wirtschaftlich auf den Beinen zu halten.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat mehr diplomatische Bemühungen im Ukraine-Krieg gefordert und dem Land weitere Unterstützung zugesichert. "Die Bundesregierung sollte 2024 eine neue diplomatische Initiative ergreifen und noch viel stärker als bislang Gespräche mit China und Ländern des globalen Südens führen", sagte Mützenich der "Rheinischen Post". "Indien, Brasilien, Indonesien und andere Staaten könnten durchaus Einfluss auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin haben. Dieser Einfluss muss genutzt werden", sagte Mützenich.

Der US-Senat verschiebt seine Winterpause wegen weiterer Verhandlungen über die Fortsetzung der Ukraine-Hilfen. "Der Senat wird am Montag zurückkehren", sagte der Mehrheitsführer der Demokraten in der Kongresskammer, Chuck Schumer. Dies gebe den an den Verhandlungen Beteiligten Zeit, um eine Einigung zu erzielen. Eigentlich hätten die Senatoren sich bis Donnerstagabend auf einen Text einigen müssen, bevor die Arbeit wegen der Feiertage unterbrochen werden sollte.

Demokraten und Republikaner streiten derzeit über weitere Ukraine-Hilfen. US-Präsident Joe Biden hatte den US-Kongress im Oktober um neue Hilfen für Kiew gebeten. Die Demokraten unterstützen das 61-Milliarden-Dollar-Paket (umgerechnet 55 Milliarden Euro), bei den oppositionellen Republikanern stößt es hingegen auf Ablehnung.

