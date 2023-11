liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russland wehrt Drohnenangriff auf Moskau ab ++ Stand: 19.11.2023 04:38 Uhr

Russland hat nach eigenen Angaben über Moskau eine Drohne abgeschossen. Die Ukraine verhängt neue Sanktionen gegen 108 Russen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Russland hat laut ukrainischen Angaben in der zweiten Nacht in Folge Drohnenangriffe auf die Hauptstadt Kiew geflogen. Kiew sei aus verschiedenen Richtungen angegriffen worden, schrieb Serhij Popko, Leiter der Kiewer Militärverwaltung, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Nach vorläufigen Informationen hätten die ukrainischen Flugabwehrsysteme rund zehn iranisch-hergestellte Kamikaze-Drohnen in Kiew und seinen Außenbezirken abgeschossen. Es gebe keine Berichte über "kritische Schäden" oder Verletzte, sagte Popko. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Aus Russland gibt es bislang keine Stellungnahme.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine erneut Solidarität zugesichert. "Sowohl Putin als auch die Hamas kämpfen darum, eine benachbarte Demokratie von der Landkarte zu tilgen", schrieb der 80-Jährige in einem Gastbeitrag in der "Washington Post". Amerika könne und werde das nicht zulassen. "Die Welt blickt auf uns, um die Probleme unserer Zeit zu lösen. Das ist die Aufgabe der Führung, und Amerika wird sie übernehmen."

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat neue Sanktionen gegen 37 russische Organisationen und 108 Personen verhängt. Unter anderem treffen die Sanktionen einen ehemaligen Premierminister und einen ehemaligen Bildungsminister, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

Auf der Liste stünden "diejenigen, die an der Entführung und Deportation ukrainischer Kinder aus den besetzten Gebieten beteiligt sind", sagte der Präsident. Zudem richteten sich die Sanktionen gegen Personen, die "auf verschiedene Weise den russischen Terror gegen die Ukraine unterstützen".

Die russische Flugabwehr hat nach Angaben aus Moskau einen Drohnenangriff vereitelt, der der russischen Hauptstadt gegolten habe. Der Angriff in der Nacht zum Sonntag sei in Bogorodskoje, einem Stadtbezirk des östlichen Verwaltungsbezirks der Stadt Moskau, abgewehrt worden, teilte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin in seinem Telegram-Kanal mit. "Durch die herabfallenden Trümmerteile gab es keine Schäden oder Verletzte", schrieb Sobjanin. Die Rettungsdienste seien vor Ort im Einsatz.

Das russische Verteidigungsministerium teilte ebenfalls bei Telegram mit, die Flugabwehr habe gegen 1.00 Uhr morgens Moskauer Zeit eine ukrainische Drohne über Bogorodskoje zerstört. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

