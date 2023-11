liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet schweren Drohnenangriff ++ Stand: 18.11.2023 10:58 Uhr

Bei schweren Drohnenangriffen sind nach ukrainischen Angaben Objekte der Energieinfrastruktur getroffen worden. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF ruft zu verstärkter Hilfe für Kinder in der Ukraine auf. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Schäden an Infrastruktur nach schwerem Drohnenangriff

UNICEF ruft zu verstärkter Hilfe für Kinder in der Ukraine auf

Der Ölpreisdeckel des Westens verfehlt derzeit offenbar seine Wirkung, berichtet der "Spiegel". : Im Oktober verschiffte Russland rund 99 Prozent seiner Ölexporte zu Preisen oberhalb von 60 Dollar pro Fass. Dieser Betrag sollte eigentlich die Kappungsgrenze für russisches Öl sein. Zu höheren Preisen dürfen westliche Reeder den Rohstoff nicht mehr transportieren, westliche Versicherungen ihn nicht mehr versichern.

Doch die Regelung greift nicht, zeigen Auswertungen russischer Außenhandelsdaten durch Ökonomen des KSE Institutes in Kiew, die der "Spiegel" einsehen konnte. Selbst über die Ostsee - dort kommen traditionell am meisten westlich versicherte Tanker zum Einsatz - wurden im vergangenen Monat fast gar keine Transporte mehr zu Preisen unterhalb von 60 Dollar abgewickelt. Laut KSE-Ökonom Benjamin Hilgenstock hat das zwei Ursachen: Zum einen hat Moskau eigene Tankerflotten aufgebaut. Diese sind dem Zugriff des Westens bislang weitgehend entzogen. Aus diesem Grund sinkt der Anteil von Öl-Transporten mit westlicher Beteiligung. Zuletzt lag er auf der Ostseeroute allerdings nur noch bei rund 30 Prozent.

Das KSE Institut ist Teil der Kyiv School of Economics in der ukrainischen Hauptstadt.

Nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums erzielen weder Russland noch die Ukraine bei ihren Kämpfen erhebliche Fortschritte. "Mit Einsetzen des kälteren Winterwetters in der Ostukraine gibt es nur wenige unmittelbare Aussichten auf größere Veränderungen an der Frontlinie", teilte das Ministerium in London in seinem täglichen Update mit. In der vergangenen Woche hätten die intensivsten Bodenkämpfe in drei Gebieten stattgefunden: im Raum Kupjansk an der Grenze zwischen den Gebieten Charkiw und Luhansk, rund um die Stadt Awdijiwka im Gebiet Donezk und am Fluss Dnipro im Gebiet Cherson, wo ukrainische Streitkräfte einen Brückenkopf auf dem eigentlich russisch besetzten Südufer errichtet haben. "Keine Seite hat in einem dieser Gebiete wesentliche Fortschritte erzielt", schrieben die Briten bei X (früher Twitter). Augenzeugenberichte legten nahe, dass kleine Drohnen und Artillerie - vor allem Streumunition - weiterhin eine wichtige Rolle spielten, um Angriffe der Gegenseite zu stören.

Bei schweren russischen Drohnenangriffen sind in den südukrainischen Gebieten Saporischschja und Odessa nach Angaben aus Kiew Objekte der Energieinfrastruktur getroffen worden. Laut der Kommandostelle Süd der ukrainischen Streitkräfte brach durch den Drohneneinschlag in Odessa ein Brand in einem Verwaltungsgebäude eines Energiekomplexes aus. Eine Person sei verletzt, das Feuer inzwischen unter Kontrolle gebracht worden, hieß es.

In Saporischschja seien vier von acht Drohnen abgefangen worden, teilte Militärgouverneur Jurij Malaschko auf Telegram mit. Es seien aber auch mehrere Infrastrukturobjekte getroffen worden, wodurch dort ein Feuer ausgebrochen sei. Verletzte habe es nicht gegeben. Neben den Gebieten Odessa und Saporischschja meldeten auch die benachbarten Regionen Mykolajiw und Cherson, die Hauptstadt Kiew und das westukrainische Chmelnytzkyj Angriffe in der Nacht. Die Angaben können derzeit nicht unabhängig überprüft werden.

Schraffiert: von Russland besetzte Gebiete

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben bei einem russischen Angriff 29 von 38 Drohnen abgeschossen. Die russischen Streitkräfte hätten in mehreren Wellen Shahed-Drohnen iranischer Herkunft abgeschossen, teilte die Luftwaffe mit. Der Angriff auf verschiedene ukrainische Regionen habe von gestern Abend bis heute Morgen gedauert.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die Staats- und Regierungschefs der pazifischen Region haben sich nach dem zweitägigen Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) uneins gezeigt. Die 21 APEC-Mitglieder, zu denen auch Russland und die mehrheitlich muslimischen Länder Indonesien und Malaysia gehören, konnten sich nicht auf gemeinsame Erklärungen zu den Kriegen in der Ukraine und im Gazastreifen einigen.

Die USA, die dieses Jahr den APEC-Vorsitz innehatten, griffen in einer Mitteilung zum Krieg in der Ukraine auf den Wortlaut der APEC-Erklärung vom letzten Jahr zurück. Darin hieß es, die "meisten" APEC-Mitglieder "verurteilten die Aggression gegen die Ukraine scharf".

Das UN-Kinderhilfswerk Unicef ruft zu verstärkter Hilfe für Kinder in der Ukraine auf. "Es gibt in der ganzen Ukraine inzwischen kein Kind mehr, das von diesem Krieg verschont geblieben ist", sagte der Geschäftsführer von UNICEF Deutschland, Christian Schneider, dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Er unterstrich die Notwendigkeit psychologischer Betreuung von Kindern und Jugendlichen, die von den seelischen Belastungen des Kriegs schwer betroffen seien. "Mit aller Vorsicht schätzen wir die Zahl behandlungsbedürftiger Minderjähriger auf 1,5 Millionen."

Nach ukrainischen Angaben sind mehr als 4.300 Ukrainer in russischer Kriegsgefangenschaft. Die EU bereitet im Rahmen weiterer Sanktionen einen Boykott für Diamanten aus Russland vor.