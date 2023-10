liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet Feuer an Ölpipeline ++ Stand: 01.10.2023 06:40 Uhr

An einer Ölpipeline im Westen des Landes ist nach ukrainischen Angaben ein großflächiges Feuer ausgebrochen. Der Wahlausgang in der Slowakei könnte bedeuten, dass das Land die Militärhilfen einstellt. Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Die populistische Partei Smer-SD ist bei der vorgezogenen Parlamentswahl in der Slowakei mit 23,3 Prozent stärkste Kraft geworden. Smer-SD-Chef Robert Fico hatte vor der Wahl angekündigt, die Militärhilfe für die Ukraine einstellen zu wollen.

Bisher hat die Slowakei die Ukraine im Kampf gegen Russland militärisch unterstützt. Der EU- und NATO-Mitgliedstaat lieferte unter anderem MiG-Kampfjets an Kiew.

An einer Ölpipeline im Westen der Ukraine ist ein großflächiges Feuer ausgebrochen. Nach Behördenangaben ereignete sich der Brand am Samstag nahe des Dorfes Strymba in der Region Iwano-Frankiwsk, als ein Rohr an einer Stelle brach. Nach Angaben der örtlichen Gouverneurin wurden bei dem Feuer, das später gelöscht werden konnte, neun Menschen verletzt.

In den Onlinenetzwerken geteilte Aufnahmen zeigten dicke schwarze Rauchwolken über einem Dorf. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Örtliche Medien berichteten von einer starken Explosion. Durch den Brand trat Öl auf einer Fläche von 100 Quadratmetern aus. Der Brandort liegt hunderte Kilometer vom Kampfgeschehen zwischen russischen und ukrainischen Truppen im östlichen Teil des Landes entfernt.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

US-Präsident Joe Biden hat nach der Abstimmung im US-Kongress über die Abwendung eines Stillstands der Regierungsgeschäfte schnell weitere Unterstützung für die Ukraine gefordert. Die Einigung sei zwar eine gute Nachricht für die Menschen im Land, teilte der Demokrat mit. "Wir können unter keinen Umständen zulassen, dass die amerikanische Unterstützung für die Ukraine unterbrochen wird", mahnte er. Er forderte den republikanischen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, dazu auf, weitere Hilfen durchzusetzen.

Der Kongress hatte zuvor einen Übergangshaushalt bis Mitte November verabschiedet und so einen sogenannten Shutdown abgewendet. Die Einigung enthält allerdings keine weitere Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine. Die Spitzen der Demokraten und Republikaner kündigten im Zuge der Abstimmung an, dafür zu sorgen, dass so schnell wie möglich über zusätzliche Unterstützung für das angegriffene Land abgestimmt werden soll.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat anhaltenden Beistand für die Ukraine zugesichert. Rüstungskonzerne haben sich in Kiew zusammengeschlossen, um enger zusammenzuarbeiten, sagt Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die Entwicklungen vom Samstag: