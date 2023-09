kommentar Krieg gegen die Ukraine ++ Russischer Drohnenangriff auf Kiew ++ Stand: 10.09.2023 03:35 Uhr

Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht mit Drohen angegriffen. Der neue Verteidigungsminster Umerov fordert vom Westen die schnelle Lieferung schwerer Waffen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Russland hat laut der ukrainischen Militärverwaltung die Hauptstadt Kiew wieder mit Drohnen angegriffen. "Die Luftabwehrkräfte arbeiten an den Angriffen", teilt die Behörde über die Nachrichten-App Telegram mit. "Drohnen fliegen immer noch auf Kiew zu!", schreibt auch der Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram.

Vorläufigen Informationen zufolge gäbe es einen Verletzten. Drohnentrümmer seien auf drei Bezirke gefallen, die ein Feuer in der Nähe eines Parks entfachten und Straßen getroffen hätten, fügt Klitschko hinzu. Mindestens fünf Explosionen seien am frühen Sonntag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu hören gewesen, berichten Reuters-Zeugen.

Der neue ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerov hat die westlichen Unterstützer Kiews aufgefordert, seinem Land schnell mehr schwere Waffen zu liefern. "Wir sind dankbar für die geleistete Unterstützung", sagte Umerow auf einer Konferenz in Kiew. "Wir brauchen mehr schwere Waffen", fügte er demnach hinzu. "Wir brauchen sie heute. Wir brauchen sie jetzt."

Die Ukraine hatte Anfang Juni eine groß angelegte Gegenoffensive gestartet, um die von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern. Beim Vorrücken gegen die russischen Einheiten stoßen die ukrainischen Kräfte auf weite Gebiete, in denen Panzerfallen und Minen deponiert wurden. Umerow sagte: "Ukrainische Krieger opfern heute ihr Leben für die Grundwerte Demokratie und Freiheit. Sie brauchen Unterstützung von Ihnen, liebe Partner. Und diese Unterstützung sind Waffen." Der 41-jährige Krim-Tatare übernahm das Amt vom in der vergangenen Woche vor dem Hintergrund von Korruptionsskandalen rund um das Militär entlassenen Oleksij Resnikow.

90 Prozent der Menschen in der Ukraine glauben einer Umfrage zufolge daran, dass ihre Armee das gesamte Gebiet der Ukraine zurückerobern kann, nur sechs Prozent glauben das nicht. Das hat ein Umfrageinstitut in der Ukraine (Democratic Initiatives Foundation) für die "Bild am Sonntag" ermittelt. Alle Befragten leben in den von der Ukraine kontrollierten Gebieten.

Demnach wollen 83 Prozent der Befragten eine weitere Gegenoffensive im nächsten Jahr, wenn die Ukraine in diesem Jahr nicht genügend Erfolge erzielt. 30 Prozent antworten auf die Frage, ob sie direkte Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland befürworten, um den Krieg zu beenden, mit Ja. 63 Prozent lehnen das ab. Und: Neun Jahre nach der Annexion der Krim durch Russland würden es 40 Prozent der Ukrainer nicht als Niederlage betrachten, wenn die Halbinsel nach dem Krieg in russischer Hand bliebe. 50 Prozent hingegen sehen das anders.

Aus Sicht des ukrainischen Außenministeriums ist die G20-Abschlusserklärung "nichts, worauf man stolz sein könnte". Laut Präsident Selenskyj bereitet sich die Ukraine auf den zweiten Kriegswinter vor.