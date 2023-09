liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ IAEA berichtet von Explosionen nahe AKW ++ Stand: 09.09.2023 03:36 Uhr

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman ist laut einem Bericht des Staatsfernsehens vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi angerufen worden. In dem Telefonat soll Selenskyj sowohl das Interesse des Königreichs an einer Lösung der Krise in der Ukraine als auch dessen Unterstützung der internationalen Bemühungen um eine Beilegung der Krise bestätigt haben, so das staatliche Fernsehen.

Im von russischen Truppen besetzten ukrainischen Kernkraftwerk Saporischschja stationierte Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) haben in der vergangenen Woche zahlreiche Explosionen gehört.

Dies sei ein mögliches Anzeichen für verstärkte militärische Aktivitäten in der Region, die auch eine potenzielle Bedrohung für die nukleare Sicherheit am Standort darstellen könnten, sagte Generaldirektor Rafael Grossi. An der Anlage selbst habe es keine Schäden gegeben. Laut Grossi beobachteten die Experten in der Anlage darüber hinaus Minen zwischen den Zäunen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die internationale Gemeinschaft zu weiteren Sanktionen gegen Russland aufgerufen. "Wir sehen jetzt eine zu lange Sanktionspause der Partner", sagte erbei seiner allabendlichen Videoansprache auf Telegram, "und zu aktive Versuche Russlands, die Sanktionen zu umgehen."

Umso mehr müsse jeder Versuch vermieden werden, die Unternehmen, Technologien und die Produkte der "freien Welt§ zum Kampf gegen die Freiheit zu nutzen, sagte Selenskyj weiter. Weitere Sanktionen gegen Russland solle es vor allem im Energiesektor geben, dazu Beschränkungen der Versorgung Moskaus mit Chips und Mikroelektronik und eine weitere Blockade des russischen Finanzsektors.

Der russische Regionalgouverneur Bogomas wirft der Ukraine erneute Attacken auf die Grenzstadt Brjansk vor. Nach neuen russischen Angriffen ist die Zahl der Verletzten laut Ukraine auf mehr als 70 gestiegen.