Liveblog Krieg in der Ukraine ++ Visa und Mastercard schränken Betrieb in Russland ein ++ Stand: 06.03.2022 03:34 Uhr

Wegen des Angriffs auf die Ukraine schränken die US-Kreditkartenriesen Visa und Mastercard ihre Geschäfte in Russland ein. Innenministerin Faeser will Flüchtlingen aus der Ukraine unabhängig vom Pass Hilfe gewähren. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Ukraine erhält weitere Starlink-Internet-Terminals Die Ukraine wird in der nächsten Woche weitere Starlink-Satelliten-Internet-Terminals erhalten. Dies schreibt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Twitter. Er habe mit dem Vorstandsvorsitzenden von SpaceX, Tesla-Gründer Elon Musk, gesprochen: "Ich bin ihm dankbar, dass er die Ukraine mit Worten und Taten unterstützt", schreibt Selenskyj. Musk hatte am Donnerstag gesagt, Starlink sei in einigen Teilen der Ukraine das einzige nicht-russische Kommunikationssystem, das noch funktioniere. Experten haben jedoch darauf hingewiesen, dass die Terminals zu Zielscheiben für russische Luftangriffe werden könnten. Tausende Satelliten Die Internet-Pläne des Herrn Musk Elon Musk treibt seinen satellitenbasierten Internetdienst Starlink mit Verve voran.

Faeser: Aufnahme von Flüchtlingen aus Ukraine unabhängig vom Pass Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine unabhängig von der Nationalität zugesagt. "Wir wollen Leben retten. Das hängt nicht vom Pass ab", sagte Faeser der "Bild am Sonntag". "Der allergrößte Teil der Geflüchteten sind Ukrainerinnen und Ukrainer. Menschen aus anderen Staaten, die in der Ukraine schon ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht hatten, bringen diesen Status mit", erklärte sie. "Auch sie müssen kein aufwendiges Asylverfahren durchlaufen. Zum Beispiel bei jungen Indern, die in der Ukraine studiert haben, sehen wir, dass sie vor allem schnell in ihre Heimat zurück wollen." Die europäische Zusammenarbeit in der Versorgung ukrainischer Flüchtlinge nannte Faeser historisch. "Zum ersten Mal nehmen alle EU-Staaten gemeinsam Kriegsflüchtlinge auf. Ich hoffe, dass uns diese Solidarität auch bei den nächsten Schritten hin zum gemeinsamen Asylsystem weiterbringt", sagte Faeser.

Auswärtiges Amt mahnt zu Vorsicht bei privaten Äußerungen im Netz Wegen des neuen russischen Mediengesetzes ruft das Auswärtige Amt zu Zurückhaltung auch bei privaten Äußerungen im Internet und in sozialen Medien auf. Diese könnten "mit unberechenbaren persönlichen Risiken verbunden sein", warnte die Behörde in einer Aktualisierung seiner Reise- und Sicherheitshinweise für Russland. Deutsche in Russland mahnte es zu "äußerster Zurückhaltung" und riet "alternativ zur Ausreise". Das Auswärtige Amt sprach in seinen Reisehinweisen von einer möglichen willkürlichen "Verhängung hoher Haftstrafen für öffentliche Äußerungen". Dies schränke die Arbeit ausländischer Journalisten und Medienschaffenden in Russland weiter ein. Das neue Gesetz habe "namhafte westliche Medien dazu veranlasst, ihre Tätigkeit in Russland kurzfristig einzustellen".