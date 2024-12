liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russland meldet Einnahme von Ort in Donezk ++ Stand: 21.12.2024 11:24 Uhr

Russischen Angaben zufolge haben Truppen eine Ortschaft im Osten der Ukraine eingenommen. Drei russische Flughäfen mussten laut Luftfahrtaufsicht nach ukrainischen Angriffen zeitweise schließen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Ein ukrainischer Drohnenangriff hat nach Angaben russischer Behörden mehrere Wohnhäuser in der Großstadt Kasan getroffen. Infolge des Angriffs sei es zu Bränden gekommen, teilte die Stadt bei Telegram mit. Über Opfer war zunächst nichts bekannt. Kasan liegt mehr als 800 Kilometer von der russischen Hauptstadt Moskau entfernt. Aus Sicherheitsgründen sagte die Stadt Großveranstaltungen am Wochenende ab.

Die russischen Streitkräfte haben dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge im Osten der Ukraine eine weitere Ortschaft unter ihre Kontrolle gebracht. Das Dorf Kostjantynopolske in der Region Donezk sei eingenommen worden. Unabhängig überprüfen ließ sich dies zunächst nicht. Die russischen Truppen rückten allerdings in den vergangenen Wochen im Osten der Ukraine rasch vor.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

In Russland haben drei Flughäfen nach Angaben der Luftfahrtaufsicht wegen ukrainischer Drohnenangriffe zeitweise ihren Betrieb eingestellt. Betroffen sei der Flughafen in Kasan, einer 800 Kilometer östlich von Moskau gelegenen Stadt, teilte Rosawiazia auf Telegram mit. Dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge wurde Kasan am Morgen in drei Wellen angegriffen.

Die staatlichen Nachrichtenagentur Tass meldet, es habe acht Drohnenangriffe gegeben, darunter sechs auf Wohngebäude. Berichte über Opfer gebe es den örtlichen Behörden zufolge nicht. In Ischewsk, einer kleineren Stadt nordöstlich von Kasan, und in Saratow, 650 Kilometer südlich von Kasan, seien ebenfalls die Starts und Landungen von Flugzeugen ausgesetzt worden, hieß es weiter.

Als Geste zu Weihnachten haben die Ukraine und Russland Briefe und Pakete für Kriegsgefangene ausgetauscht. Der Ombudsmann des ukrainischen Parlaments, Dmytro Lubinez, und die russische Menschenrechtsbeauftragte Tatjana Moskalkowa trafen dazu in Belarus zusammen. Den Ort nannten sie nicht. Es war das erste öffentlich bekannte Treffen ranghoher staatlicher Vertreter der Kriegsparteien seit Langem. Es seien jeweils 1.500 Weihnachtspäckchen für Kriegsgefangene sowie Briefe von Angehörigen ausgetauscht worden, schrieb Moskalkowa auf Telegram.

Lubinez teilte mit, es seien auch Listen mit Kriegsgefangenen sowie in Russland festgehaltenen ukrainischen Zivilisten übergeben worden. Mit der Aktion verbunden war demnach auch die Rückgabe von mehr als 500 Leichen ukrainischer Soldaten aus Russland. Dies war schon vorher mitgeteilt worden. Beide Seiten erwähnten die Vermittlung durch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sieht einen Einsatz der Bundeswehrsoldaten vor Kriegsende in der Ukraine eigenen Angaben nach nicht vor. "Solange der Krieg nicht beendet ist, wird es keine deutschen Soldaten auf ukrainischem Boden geben", sagte Pistorius den Zeitungen der Funke Mediengruppe laut Vorabbericht. Er erwog aber einen Einsatz der Bundeswehr, sollten Friedenstruppen einen Waffenstillstand in der Ukraine absichern müssen.

"Deutschland könnte als größtes NATO-Land in Europa und größte Volkswirtschaft in Europa nicht unbeteiligt an der Seite stehen." Pistorius sagte allerdings auch: "Die Frage stellt sich, wenn es einen Waffenstillstand oder einen Frieden geben sollte - und wenn klar ist, wie der aussieht."

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Deutschland für ein weiteres Flugabwehrsystem des Typs Iris-T gedankt. Er nannte es eine Antwort auf die Bitte der Ukraine um mindestens 19 weitere Systeme zum Schutz ihrer Kraftwerke. "Wir sind jetzt mit neuen Vereinbarungen zur Luftverteidigung aus Brüssel zurückgekehrt", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft aus Kiew.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Donnerstag beim EU-Gipfeltreffen in Brüssel die Übergabe einer weiteren Iris-T an die Ukraine bestätigt. Es handelte sich dabei um eine seit Längerem angekündigte Lieferung.

Kanzler Scholz hat bekräftigt, dass er trotz aller Kritik weiterhin mit dem russischen Präsidenten Putin telefonieren will. Deutschland und Estland haben mehr militärische Hilfe für die Ukraine gefordert.