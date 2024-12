liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russischer Cyber-Angriff auf Staatsregister ++ Stand: 20.12.2024 02:54 Uhr

Russland hat nach Angaben der Ukraine einen großangelegten Cyberangriff gegen das Land gestartet. Ukraines Präsident Selenskyj pocht auf weitere Unterstützung der USA. Die Entwicklungen im Liveblog.

Russland verübte Cyber-Angriff auf ukrainische Staatsregister

Die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Olha Stefanishyna hat mitgeteilt, dass Russland einen Cyber-Angriff auf die staatlichen Register der Ukraine verübt hat. "Heute fand der größte externe Cyberangriff der letzten Zeit auf die staatlichen Register der Ukraine statt", schrieb Stefanishyna auf Facebook. Deshalb sei die Arbeit der einheitlichen und staatlichen Register, die dem Justizministerium der Ukraine unterstehen, vorübergehend ausgesetzt worden. Sie erklärte weiter, dass dieser Angriff die wichtige Infrastruktur in der Ukraine stören sollte. Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Systeme würden fortgesetzt.

Die europäischen Sicherheitsgarantien für die Ukraine sind aus Sicht von Staatschef Wolodymyr Selenskyj nicht ausreichend. Zusätzlich brauche es die Unterstützung der USA, sagte Selenskyj am Donnerstag nach einem Treffen mit den EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) warb derweil in einem Telefonat mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump um weitere Unterstützung für Kiew.

Die EU will weitere Milliarden Euro zur Unterstützung der Ukraine bereitstellen. Kanzler Scholz hat mit dem designierten US-Präsidenten Trump telefoniert und über den Krieg in Osteuropa gesprochen.