liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Blinken kritisiert Chinas Unterstützung Russlands ++ Stand: 28.09.2024 08:45 Uhr

US-Außenminister Blinken hat Chinas Unterstützung von Russlands Rüstungsindustrie kritisiert. Neun von Russland verschleppte Kinder und Jugendliche sind nach ukrainischen Angaben ins Land zurückgekehrt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der Nacht 69 russische Drohnen und zwei Raketen abgefangen. Die ukrainische Luftwaffe teilte im Kurznachrichtendienst Telegram mit, 69 von 73 russischen Drohnen seien abgeschossen worden, außerdem zwei von vier Raketen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

US-Außenminister Antony Blinken hat nach eigenen Angaben in Gesprächen mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi am Rande der UN-Generalversammlung die Besorgnis der USA über Chinas Unterstützung für die russische Rüstungsindustrie unterstrichen. "Wenn Peking also einerseits sagt, es wolle Frieden und ein Ende des Konflikts, andererseits aber seinen Unternehmen erlaubt, Maßnahmen zu ergreifen, die Putin helfen, die Aggression fortzusetzen, dann passt das nicht zusammen", so Blinken auf einer Pressekonferenz.

Mehrere im Krieg von Russland verschleppte Kinder und Jugendliche sind nach ukrainischen Angaben in ihre Heimat zurückgekehrt. Man habe erreicht, dass neun Kinder und Jugendliche von 13 bis 17 Jahren heimkommen konnten, teilte der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez auf Telegram und X mit. Sie seien von den Besatzern von ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten getrennt worden und stammten etwa aus Cherson, Saporischschja oder Luhansk, schrieb Lubinez weiter.

Die Rückführung sei im Rahmen eines Aktionsplans und unter Vermittlung des Golfstaats Katar zustande gekommen. Dazu veröffentlichte er gepixelte Fotos von Kindern und Jugendlichen, die Taschen oder Koffer bei sich haben. Die Angaben konnten unabhängig zunächst nicht überprüft werden. Nach ukrainischen Angaben sollen bereits bis Anfang des Jahres fast 20.000 ukrainische Kinder von Russland verschleppt worden sein.

Das russische Militär rückt in der Ostukraine vor und hat nach eigenen Angaben zwei weitere Ortschaften besetzt. Die Ukraine meldet drei Tote bei einem russischen Angriff auf die Hafenstadt Ismajil. Die Entwicklungen vom Freitag zum Nachlesen.