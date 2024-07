liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj wirbt um weitere US-Unterstützung ++ Stand: 13.07.2024 05:29 Uhr

Nach dem NATO-Gipfel wirbt der ukrainische Präsident Selenskyj in den USA weiter um Unterstützung. Bei Angriffen auf Kleinstädte in der Ostukraine sind nach offiziellen Angaben fünf Menschen gestorben. Die Entwicklungen im Liveblog.

Nach dem NATO-Gipfel in Washington wirbt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in den USA weiter um Unterstützung für sein Land. Bei einem Treffen mit Gouverneuren der US-Staaten in Salt Lake City habe er Möglichkeiten zur Vertiefung der Beziehungen zwischen der Ukraine und den USA ausgelotet, schrieb Selenskyj auf der Plattform X. "Ich danke für die Bereitschaft, die Ukraine in Zukunft zu unterstützen, die Zusammenarbeit unserer Rüstungsfirmen auszuweiten und sich am Wiederaufbau der Ukraine zu beteiligen."

Die Ukraine brauche keine fremden Soldaten, sagte Selenskyj in seiner Rede vor den Gouverneuren. "Das Einzige, worum wir bitten, ist ausreichende Unterstützung - Flugabwehrsysteme für unsere Städte, Waffen für die Männer und Frauen an den Fronten, Hilfe beim Schutz normalen Lebens und beim Wiederaufbau."

Der britische Guardian berichtete, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vermutlich an dem am Donnerstag beginnenden vierten Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Blenheim Palace nahe Oxford teilnehmen wird. Ziel der EPG ist es, die Zusammenarbeit zwischen der EU und den Nicht-EU-Staaten in Europa zu verbessern. Laut Guardian wollen die europäischen Staats- und Regierungschefs über die Ukraine, die europäische Sicherheit und Demokratie sprechen.

Auf seiner Rückreise aus den USA soll der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj heute Berichten zufolge einen Zwischenstopp in Irland einlegen. Dabei werde er den irischen Regierungschef Simon Harris treffen, wie der Sender RTÉ berichtete.

Bei einer Serie von russischen Angriffen auf kleinere Städte im Osten der Ukraine sind nach offiziellen Angaben mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 13 Menschen seien bei den Angriffen auf Myrnohrad und Kostjantyniwka in der Region Donezk schwer verletzt worden, teilte der regionale Militärverwalter Wadim Filaschkin mit.

Nach Filaschkins Angaben nahmen russische Soldaten vor allem Myrnohrad in den vergangenen Tagen wiederholt unter Beschuss. Die in Frontnähe liegende Stadt hatte vor Kriegsbeginn knapp 47.000 Einwohner. Einschläge habe es am Freitag neben einem Verwaltungsgebäude und bei einer Haltestelle des öffentlichen Verkehrs gegeben.

