liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Aufbau von NATO-Ukraine-Kommando beginnt ++ Stand: 12.07.2024 05:28 Uhr

In Hessen beginnt heute der Aufbau des neuen NATO-Ukraine-Kommandos. Die UN-Vollversammlung hat Russland zum Rückzug vom ukrainischen AKW Saporischschja aufgefordert. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der Aufbau des neuen NATO-Ukraine-Kommandos in Wiesbaden beginnt. Das Kommando soll Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für die ukrainischen Streitkräfte koordinieren. Der Oberbefehlshaber für Europa werde allerdings vermutlich noch einige Monate brauchen, bis er das Kommando so aufgestellt habe, dass es alle geplanten Aufgaben übernehmen könne, erklärten Bündnisvertreter am Rande des NATO-Gipfels in Washington. Bis dahin würden weiterhin die US-Streitkräfte die Koordinierungsaufgaben übernehmen. Für Militärhilfen für die Ukraine wollen die NATO-Staaten innerhalb des nächsten Jahres wieder mindestens 40 Milliarden Euro mobilisieren.

US-Präsident Joe Biden ist nur unter bestimmten Bedingungen gewillt, mit Kremlchef Wladimir Putin zu sprechen. "Ich bin nicht bereit, mit Putin zu reden, solange Putin nicht bereit ist, sein Verhalten zu ändern", sagte Biden bei einer Pressekonferenz beim NATO-Gipfel in Washington. Generell betonte er, dass er bereit sei, mit jedem Staats- und Regierungschef zu sprechen - auch etwa mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping.

Das gelte auch, wenn Putin ihn anrufen würde, um zu reden. "Ich will damit sagen, dass ich bereit bin, mit jedem zu reden, aber ich sehe keine Bereitschaft dazu", sagte Biden und relativierte seine erste Aussage zu Putin damit etwas. Biden sagte weiter, Putin habe "ein Problem". Russland habe in der Ukraine zwar erheblichen Schäden angerichtet und Menschen getötet. Aber Moskaus Krieg sei nicht sonderlich erfolgreich im Hinblick auf den russischen Gewinn von Territorium.

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat Russland zum Rückzug vom ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja aufgefordert. 99 der 193 Mitglieder stimmten für eine entsprechende Resolution, die von Deutschland und Dutzenden weiteren Ländern eingebracht wurde. Neun Länder stimmten dagegen, 60 enthielten sich.

Der rechtlich nicht bindende Beschluss fordert unter anderem, "dass die Russische Föderation dringend ihr militärisches und sonstiges nicht autorisiertes Personal aus dem Kernkraftwerk Saporischschja abzieht und das Kraftwerk unverzüglich wieder unter die volle Kontrolle der souveränen und zuständigen Behörden der Ukraine stellt". Moskau müsse auch unverzüglich seine Angriffe auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine einstellen, hieß es im Text weiter. Zudem bekräftigte die Vollversammlung ihre Forderung an Russland, den Angriff auf sein Nachbarland zu beenden und sich aus der Ukraine zurückzuziehen.

