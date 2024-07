liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ NATO-Ukraine-Rat mit Selenskyj ++ Stand: 11.07.2024 07:22 Uhr

Auf dem NATO-Gipfel in Washington treffen sich die Staats- und Regierungschefs heute mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Moskaus Bürgermeister meldet den Abschuss einer Drohne. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Pistorius geht von langfristiger Hilfe für Ukraine aus

NATO-Staats- und Regierungschefs treffen Selenskyj

Moskau meldet abgefangene Drohne

Verteidigungsminister Boris Pistorius ist zuversichtlich, dass die Ukraine auf dem NATO-Gipfel die Botschaft für eine langfristige Unterstützung bekommen wird. In Washington sei bereits deutlich geworden, dass alle von der Hilfe überzeugt seien, sagt der SPD-Politiker im Deutschlandfunk.

"Der eine oder andere braucht halt etwas länger, um das politisch umzusetzen. Aber ich bin da nach wie vor sehr optimistisch, dass das gelingt, weil jede Alternative schlechter wäre", fügt Pistorius hinzu. "Es ist teuer, die Ukraine zu unterstützen, aber es wird uns teurer zu stehen kommen, wenn die Ukraine den Krieg verliert."

Die Unterstützung für die Ukraine ist heute auf dem NATO-Gipfel das bestimmende Thema. Die NATO-Staats- und Regierungschefs kommen in Washington mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammen. Der NATO-Ukraine-Rat beginnt um 20.00 Uhr MESZ, im Anschluss sind Pressekonferenzen geplant.

Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters Sergej Sobjanin eine Drohne abgefangen. Das Objekt habe keine Zerstörung am Boden angerichtet, schrieb Sobjanin bei Telegram.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

