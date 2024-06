liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine kauft französisches Flugabwehrsystem ++ Stand: 08.06.2024 10:28 Uhr

Der französische Rüstungskonzern Thales verkauft ein weiteres Luftabwehrsystem an die Ukraine. Russische Besatzer sprechen von zahlreichen Toten nach einem ukrainischen Angriff. Die Entwicklungen im Liveblog.

Frankreich will ab sofort ukrainische Piloten und Mechaniker im Umgang mit den zugesagten Mirage-Kampfjets schulen. "Damit wird in den nächsten Tagen in Frankreich begonnen", sagte Macron nach einem Gespräch mit Selenskyj im Élysée-Palast. Wie viele Mirage-Jets Frankreich und weitere Länder der Ukraine überlassen wollen, sagte Macron nicht. Seine Regierung müsse noch abschließend klären, wie viele Maschinen sie zur Verfügung stellt. Auch die Gespräche mit den Partnerländern seien noch nicht abgeschlossen. Die Flugzeuge vom Typ Mirage 2000-5 sind vor allem für die Luftverteidigung konzipiert. Frankreich berät mit seinen Partnern auch über die Entsendung von Militärausbildern in die Ukraine.

In der Nacht sind nach ukrainischen Angaben wieder mehrere Regionen des Landes von Russland mit Drohnen angegriffen worden. Neun der 13 unbemannten Fluggeräte sowie eine Rakete habe man abfangen können, teilt die Luftwaffe mit. Die Regionalregierung der im Osten gelegenen Oblast Dnipropetrowsk teilt mit, bei dem dortigen Angriff seien Geschäfts- und Wohngebäude sowie eine Stromleitung beschädigt worden. Ob auch Schaden in den anderen betroffenen Regionen entstand, war zunächst nicht klar.

Der französische Rüstungskonzern Thales verkauft ein zweites Luftabwehrsystem an die Ukraine. Nach der Lieferung eines ersten Luftabwehrsystems an die Ukraine im Jahr 2023 erwerbe das ukrainische Verteidigungsministerium ein zweites System, teilte das Unternehmen mit, ohne einen Kaufpreis zu nennen.

Die Unterzeichnung des Vertrags wurde am Rande eines Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Frankreich bekanntgegeben. Selenskyj nahm mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron und US-Präsident Joe Biden an den Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie teil.

Nach Angaben der russischen Besatzungsverwaltung sollen durch ukrainischen Beschuss auf ein besetztes Dorf im südlichen Gebiet Cherson 22 Menschen getötet worden sein. Laut dem von Russland eingesetzten Verwaltungschef für die Region, Wladimir Saldo, soll in dem Ort Sadowe ein Dorfladen voller Menschen getroffen worden sein.

Außerdem gebe es 15 Verletzte, von denen fünf in kritischem Zustand seien, sagte er der Nachrichtenagentur Tass zufolge. Einem Post auf Telegram fügte Saldo Fotos bei, die aber keinen genauen Eindruck vom Ausmaß des Vorfalls vermittelten. Unabhängige Bestätigungen für den angeblichen Beschuss gab es nicht. Sollten die Zahlen stimmen, wäre es einer der bislang folgenschwersten Treffer der ukrainischen Armee auf eigenem Staatsgebiet unter Kontrolle der Besatzer.

US-Präsident Biden hat ein Hilfspaket im Umfang von 225 Millionen Dollar für die Ukraine angekündigt. Russland meldet vier Tote und mehr als 30 Verletzte bei einem ukrainischen Angriff auf Luhansk. Die Entwicklungen vom Freitag zum Nachlesen.