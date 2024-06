liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Weniger Strom durch Angriffe ++ Stand: 07.06.2024 02:45 Uhr

Wegen Angriffen auf die Energieversorgung sind neue Stromabschaltungen in der Ukraine angekündigt. Die USA wollen offenbar neue Munition liefern. Präsident Selenskyj soll erneut nach Deutschland kommen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Stromabschaltungen in der Ukraine

USA planen offenbar neue Waffenlieferung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll einem Bericht zufolge am Dienstag nach Berlin kommen. Dann werde er eine Rede im Bundestag halten, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung ohne Angabe einer Quelle. Dafür müssten die Abgeordneten zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Die Zeitung verweist zudem auf die vom Auswärtigen Amt veranstaltete Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine am Dienstag und Mittwoch.

Der ukrainische Stromnetzbetreiber Ukrenergo hat neue Stromabschaltungen in zwölf Regionen angekündigt. Auf Facebook heißt es, die Stromabschaltungen würden Regionen wie Lwiw und Zakarpattia im Westen, die Hauptstadt Kiew, die Region Kiew sowie Odessa im Süden und Charkiw und Saporischschja weiter östlich betreffen.

Die Verbrauchsgrenzen sollen nach Angaben des Stromlieferers überschritten worden sein. Auch Einrichtungen der kritischen Infrastruktur könnten betroffen sein. Die Stromabschaltungen würden enden, sobald die festgelegten Verbrauchsgrenzen eingehalten würden, hieß es. Nachdem russische Angriffe auf Stromversorgungsanlagen mehrere Kraftwerke außer Betrieb gesetzt hatten, ist die Stromerzeugungskapazität des Landes erheblich eingeschränkt worden.

Die USA werden der Ukraine weitere Militärhilfe im Wert von etwa 225 Millionen Dollar zukommen lassen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AP aus Washingtoner Regierungskreisen. Das neue Paket umfasst demnach auch Munition, die gegen Ziele jenseits der Landesgrenze auf russischem Territorium eingesetzt werden kann, um die Stadt Charkiw vor einem schweren russischen Angriff zu schützen.

Den Angaben zufolge betrifft die Militärhilfe Munition für das High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) sowie Mörsersysteme und eine Reihe von Artilleriegeschossen. US-Präsident Joe Biden hatte in einer Rede auf dem amerikanischen Friedhof in der Normandie anlässlich des 80. Jahrestages des D-Day versichert, dass die Vereinigten Staaten sich nicht von der Verteidigung der Ukraine abwenden und Russland nicht erlauben würden, weitere Teile Europas zu bedrohen. Biden begründete dies historisch. Die USA hätten nicht vergessen, "was hier an diesen heiligen Stränden geschehen ist". Biden will sich heute in Paris mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen.

