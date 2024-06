liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Panzerbauer: Keine schnelle Lieferung möglich ++ Stand: 06.06.2024 09:49 Uhr

Der deutsche Rüstungshersteller KNDS hat keine Kapazitäten mehr, um schnell neue Panzer an die Ukraine zu liefern. Die USA erwarten russische Kriegsschiffe in der Karibik. Die Entwicklungen im Liveblog.

Kanzler Olaf Scholz hat die Erwartungen an die Ukraine-Konferenz in der Schweiz Mitte Juni gedämpft. "Es wird dort noch keine Friedensverhandlungen geben. Davon sind wir noch weit entfernt, solange Russland glaubt, seine Ziele auf dem Schlachtfeld zu erreichen", sagt Scholz in seiner Regierungserklärung im Bundestag. Es gehe darum, Länder weltweit einzubinden, um Moskau gemeinsam klarzumachen, dass das Völkerrecht und die UN-Charta gelte. Russland müsse seine Truppen aus der Ukraine zurückziehen. Man müsse die Bundeswehr stärken und der Ukraine helfen. Aber es sei "nichts Naives oder Anrüchiges", wenn Bürger sich Sorgen um den Frieden machten.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat seine Erlaubnis zum Einsatz deutscher Waffen auf russisches Staatsgebiet im Ukraine-Krieg verteidigt. "Die Ukraine hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen Angriffe auf ihr Territorium, auf ihre Städte und ihre Bürgerinnen und Bürger zu wehren", sagte Scholz bei seiner Regierungserklärung im Bundestag. "Das gilt auch für Angriffe wie im Raum Charkiw, die Russland aus Stellungen im direkt angrenzenden russischen Grenzgebiet durchführt".

Die Bundesregierung hatte der Ukraine in der vergangenen Woche nach langer Abwägung erlaubt, deutsche Waffen auch gegen Ziele im russischen Grenzgebiet einzusetzen. Zuvor war diesen Schritt bereits die Regierung in den USA gegangen.

Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in der Nacht einen russischen Angriff nahezu komplett abgewehrt. 17 von 18 Drohnen des Typs "Shahed" seien über vier Regionen abgeschossen worden. Der russische Angriff löste demnach einen Brand in einer Infrastruktureinrichtung in der Region Chmelnyzkyj aus, wo eine Drohne abgeschossen wurde. Nach Angaben der örtlichen Behörden gab es keine Verletzten gab.

Das ukrainische Militär habe außerdem acht Drohnen über der südlichen Region Mykolajiw abgeschossen, wobei nach Angaben des Regionalgouverneurs keine Schäden entstanden. Auch über den Regionen Saporischschja und Cherson wurden Drohnen abgeschossen. Nach Angaben des Militärs griffen die russischen Streitkräfte auch die Region Dnipropetrowsk mit zwei ballistischen Raketen vom Typ "Iskander-M" an.

Die russischen Streitkräfte haben einen Kolumbianer gefangen genommen, der an der Seite ukrainischer Soldaten kämpfte, wie die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium berichtete. Das Ministerium veröffentlichte ein Video, in dem er andere Kolumbianer auffordert, sich nicht dem Krieg anzuschließen.

Im Süden Russlands ist russischen Angaben zufolge die Arbeit in einer Raffinerie nach einem ukrainischen Drohnenangriff unterbrochen worden. Infolge des Angriffs sei in der Raffinerie Nowoschachtinsk ein Feuer ausgebrochen, erklärte der Gouverneur der betroffenen Region Rostow, Wassili Golubew. Die Arbeit sei unterbrochen worden, es gebe keine Opfer.

Die Raffinerie gilt als eine der wichtigsten Ölraffinerien in Südrussland. Sie liegt etwa zehn Kilometer östlich der Grenze und ist regelmäßig Ziel ukrainischer Angriffe. Derweil erklärte der Gouverneur der russischen Grenzregion Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, dass bei einem weiteren Drohnenangriff in der Nacht ein Öltank in Stari Oskol zerstört worden sei. Das Feuer sei schnell gelöscht worden, es gebe keine Opfer.

Der Geschäftsführer des Rüstungsherstellers KNDS in Deutschland, Ralf Ketzel, sieht sein Unternehmen außerstande, der Ukraine zeitnah weiteres Material zu liefern. "Die Fähigkeit, schnell etwas zu liefern, ist jetzt aufgebraucht", sagte er dem Internetportal web.de. "Vor zwei Jahren schon hätte man die strategische Entscheidung treffen müssen: Das wird ein mehrjähriger Krieg. Dann könnten wir heute neues Material liefern." Das habe man damals aber noch nicht mit Gewissheit sagen können.

Jetzt benötigten auch andere Nato-Staaten Material, zum Teil als Ersatz für abgegebenes Gerät, sagte Ketzel. Das gehe zulasten der ukrainischen Streitkräfte, "die derzeit kein überlegenes Gerät haben". Derzeit fertige KNDS zwar auch für die Ukraine direkt. Schneller könnte das Land nach Ansicht Ketzels aber unterstützt werden, wenn andere Staaten entschieden, von ihnen bestellte Panzer an die Ukraine liefern zu lassen.

KNDS, früher Krauss-Maffei Wegmann (KMW), fertigt unter anderem Kampfpanzer vom Typ "Leopard 2", die Deutschland nach langer Debatte seit Anfang 2023 an Kiew liefert.

Russland plant nach Angaben der USA, Militärübungen in der Karibik durchführen. "Im Rahmen der regelmäßigen russischen Militärübungen erwarten wir, dass Russland in diesem Sommer verstärkte Marine- und Luftwaffenübungen in der Nähe der Vereinigten Staaten durchführen wird", sagt ein US-Regierungsvertreter Reportern. Im Herbst solle es dann zu einer " globalen russischen Marineübung" kommen.

Die Übungen würden als Teil der routinemäßigen Marineaktivitäten angesehen. Die USA seien nicht besorgt über die russischen Manöver, die keine direkte Bedrohung für die Vereinigten Staaten darstellten. "Hier geht es darum, dass Russland zeigt, dass es immer noch in der Lage ist, eine gewisse globale Machtprojektion zu erreichen." Dennoch werde die US-Marine die Übungen beobachten.

Russlands Präsident Putin hat vor einem Einsatz deutscher Waffen gegen Ziele in seinem Land gewarnt. Der ukrainische Präsident Selenskyj will bei einem Besuch in Katar Wirtschafts- und Sicherheitsthemen besprechen.