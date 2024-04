liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Vier Tote bei Doppelangriff auf Saporischschja ++ Stand: 06.04.2024 04:19 Uhr

Bei einem russischen Angriff auf die Stadt Saporischschja sind nach ukrainischen Angaben mindestens vier Menschen getötet worden. Bei einem Angriff auf Charkiw starben zwei weitere Menschen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der ukrainische Fußballspieler vom englischen Verein FC Arsenal ist im Falle einer Einberufung bereit, in seinem Heimatland zu kämpfen. "Ich denke, es ist eine klare Antwort: Ich würde gehen", sagte Oleksandr Sintschenko in der Sendung "Newsnight" des britischen Senders BBC auf die Frage nach einer möglichen Einberufung zur Front. "Ich hoffe wirklich, dass dieser Krieg bald endet", fügte der 27-Jährige hinzu. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Dienstag ein Gesetz unterzeichnet, welches das Alter für die Einberufung zum Kampfeinsatz von 27 auf 25 Jahre senkt.

Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Saporischschja sind nach ukrainischen Angaben mindestens vier Menschen getötet worden. Weitere 20 Menschen seien verletzt, teilte der Regionalgouverneur Iwan Fedorow mit.

Es habe sich um einen doppelten Angriff gehandelt: "Zuerst wurden zwei Raketen abgefeuert, und 40 Minuten später, als Rettungshelfer und Polizisten vor Ort waren, schlug eine zweite Rakete am selben Ort ein", sagte Fedorow in einer Videobotschaft. Zu den Verletzten zählten auch zwei Journalisten. Die US-Botschafterin in Kiew, Bridget Brink, verurteilte im Onlinedienst X die "abscheuliche" Vorgehensweise. "Das Ziel ist es offensichtlich, die Ersthelfer und Journalisten vor Ort zu töten", erklärte sie.

Bei einem russischen Angriff auf die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw sind nach Angaben des Gouverneurs der Region zwei Menschen getötet worden. Mindestens sieben Personen seien verletzt worden, teilt Oleh Synjehubow auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Ein Wohnhochhaus wurde laut dem staatlichen Fernsehsender Suspilne beschädigt und ein Geschäft ging in Flammen auf.

Das Gelände des Atomkraftwerks Saporischschja ist laut russisch kontrollierter Kraftwerksleitung mit Drohnen angegriffen worden. Die Ukraine meldet die Zerstörung von sechs Militärflugzeugen auf einem russischen Luftwaffenstützpunkt. Die Entwicklungen vom Freitag zum Nachlesen.