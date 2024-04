liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Luftabwehr in Rostow am Don aktiv ++ Stand: 05.04.2024 03:06 Uhr

Der Gouverneur der russischen Region Rostow am Don hat die Zerstörung von mehr als 40 Luftzielen mit Hilfe von Luftabwehrsystemen mitgeteilt. In Moldau sind russische Drohnenfragmente iranischer Herkunft gefunden worden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der Gouverneur der russischen Region Rostow am Don hat die Zerstörung von mehr als 40 Luftzielen mit Hilfe von Luftabwehrsystemen mitgeteilt. Wassili Golubew schrieb in der Nachrichten-App Telegram, die Drohnenangriffe hätten sich auf den Bezirk Morosowsk nordöstlich von Rostow am Don konzentriert, der an der Ostgrenze der Ukraine liegt. Golubew zufolge werde daran gearbeitet, die Stromversorgung in den betroffenen Gebieten wiederherzustellen.

Die Grenzpolizei in der Republik Moldau hat den Fund von Fragmenten einer russischen Drohne iranischer Herkunft an der Grenze zur Ukraine gemeldet. In einer Erklärung der Polizei heißt es, die Fragmente seien in der Nähe der Dörfer Etulia und Vladiceni gefunden worden und trügen die Aufschrift Geran-2, eine andere Bezeichnung für die von Russland eingesetzten iranischen Shahed-Drohnen. Die Fragmente wurden in einem Gebiet gefunden, das etwa 500 Meter von der ukrainischen Grenze entfernt ist. Der Polizei zufolge ist der Bereich nun abgesperrt.

