liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Brand in Charkiw nach russischem Drohnenangriff ++ Stand: 10.02.2024 03:49 Uhr

Russische Drohnen haben in Charkiw eine Tankstelle getroffen und ein Großfeuer ausgelöst. Das Hilfspaket für die Ukraine im US-Senat ist weiter in der Schwebe. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, hält einen russischen Angriff auf NATO-Gebiet für nicht ausgeschlossen, sollte die Ukraine den Krieg verlieren. Auf die Frage, ob er Putin einen Angriff auf ein NATO-Land zutraue, sagte Heusgen der "Rheinischen Post": "Natürlich. Putin hat ja mehrfach gesagt, dass die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts der Zerfall der Sowjetunion war, weil damit viele Russen außerhalb der Grenzen Russlands gestrandet sind."

Putin wolle ein Groß-Russland in den Grenzen der ehemaligen Sowjetunion wiederherstellen, ein russisches Weltimperium, in dem er zarengleich herrsche, sagte Heusgen. "Sollte Putin den Krieg in der Ukraine nicht verlieren, müssen wir damit rechnen, dass er auch nach der Republik Moldau oder den baltischen Staaten greift."

Der US-Senat hat am Freitag weiter um Militärhilfen für die Ukraine gerungen - mit ungewissem Ausgang. In einer Sitzung wurde am späten Abend (Ortszeit) über ein Paket im Umfang von 95,3 Milliarden Dollar (88,3 Milliarden Euro) debattiert, das auch Mittel für Israel und andere Verbündete der USA vorsieht. Einige Senatoren der Republikaner, die Ex-Präsident Donald Trump nahestehen, meldeten verfahrensrechtliche Einwände gegen den Entwurf an. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, signalisierte Bereitschaft zu Änderungen am Paket, um sich die Unterstützung der Gegner zu sichern. Zugleich betonte er, dass die Kammer solange nachsitzen werde, "bis der Job erledigt ist".

Bei einem russischen Drohnenangriff auf eine Tankstelle der ostukrainischen Stadt Charkiw ist nach ukrainischen Angaben mindestens ein Mensch getötet worden. Charkiws Bürgermeister Ihor Terechow erklärte in der Nacht, nach dem Drohnenangriff auf die Tankstelle habe brennender Treibstoff 14 angrenzende Häuser in Brand gesetzt. Die Rettungsdienste würden das Feuer weiter bekämpfen und nach möglichen Opfern suchen. Die regionale Staatsanwaltschaft bestätigte den Tod von mindestens einem Menschen. Demnach erlitt ein weiterer Mensch Verbrennungen an 40 Prozent seiner Haut. In der Region hatte es in der Nacht nach ukrainischen Angaben eine Reihe von russischen Angriffen gegeben. Dabei wurde nach Angaben von Regionalgouverneur Oleg Synegubow auch ein Café getroffen.

