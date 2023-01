Kanzler Scholz hat in einer Videobotschaft weiterhin eine besonnene Ukraine-Politik zugesagt. In der ukrainischen Stadt Kostjantyniwka soll es bei einem russischen Angriff mehrere Tote gegeben haben. Die Entwicklungen im Liveblog.

Nach deutlicher Kritik des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, seinen Vorschlag verteidigt, dass Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus wieder an Wettbewerben teilnehmen können - allerdings nur als "neutrale Athleten".

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sollen russische Truppen ein Wohnviertel in der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka angegriffen haben. Die Agentur beruft sich dabei auf Angaben des dortigen Regionalgouverneurs Pavlo Kyrylenko.

Scholz: "Haben die Sicherheit Deutschlands immer im Blick"

In der deutschen Bevölkerung gehen die Meinungen bezüglich der von Deutschland angekündigten Lieferung von "Leopard-2"-Panzern an die Ukraine auseinander. In seiner Videobotschaft "KanzlerKompekt" versicherte Olaf Scholz nun, auch bei künftigen Entscheidungen die Sicherheit Deutschlands "immer im Blick" zu haben.

"Es wird immer um Abstimmung, Abwägung und Koordinierung gehen", sagte Scholz, betonte jedoch gleichzeitig, dass Russland nicht damit durchkommen dürfe, "Grenzen mit Gewalt zu verschieben". Er sei sich bewusst, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger wünschten, "dass der Krieg nicht näherkommt, dass die Regierung und der Kanzler die Nerven behalten". Und Scholz fügte hinzu: "Genau das ist mein Versprechen an Sie."